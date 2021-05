Covid, Renzi: “I vaccini funzionano e alla grande”

“Ancora un mese fa qualche virologo diceva in tv che i vaccini “funzionicchiano”. In realtà i vaccini funzionano e alla grande! Dove si vaccina crollano contagi e ricoveri. Ora è tempo di riaprire. Basta coprifuoco, basta allarmismi: viva la scienza che sconfigge la paura!”.

E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il senatore Matteo Renzi (foto), fondatore e leader di Italia Viva.

E A CHI QUESTI FATTI ELENCATI DA RENZI,VI RISPONDO DICENDO! Siete Voi i pericolosi perché avete nel corpo tanto veleno che vi esce da tutti i pori, siete dei poveretti come quelli che menzionava Umberto Eco! Davanti a una tastiera vi sentite dei leoni, ma altro non siete che dei poveri illusi! Rosicate invidiosi, tanto lo sapete che Renzi è un grande ma non volete ammetterlo! La politica non è l’odio perenne contro una persona. E! Frustrazione davanti ad un valore irraggiungibile?!!!

Io spero che le persone,CERTO NON QUELLE CITATE SOPRA, si accorgono di che politica stanno facendo contro Italia viva e che capiscono che c’è un modo nuovo di fare politica senza nessuna corrente interna …un verbo unico per tutti dire ciò che si pensa senza passare dal vaglio delle delle varie direzioni…..per concludere varie idee e portarle a buon fine…Ha fatto più IV in due anni e senza maggioranza che voi e i vostri amici ladroni in 30 anni di politica.

