LA TEORIA DEL COMPLOTTO – TELENOVELA TRASMESSA SU RAI TRE.

Anche giorni fa la trasmissione “REPORT” di Rai tre ha mandato in onda una telenovela che fittiziamente denominiamo ” LA TEORIA DEL COMPLOTTO” che ha avuto per scena teatrale un Autogrill.

In questo Autogrill si è consumato un presunto patto scellerato che ha procurato la caduta del Governo Conte, questa è la tesi ipotizzata.

Ricordiamo che il Governo Conte è caduto a seguito di una battaglia politica che Italia Viva ha intrapreso alla luce del sole.

Il vice direttore di Rai tre, Sigfrido Ranucci insiste, almeno cosi sembra, sulla teoria del complotto e ha rimandato in onda il contestato video girato da una anonima “professoressa ” in un Autogrill che riprende il Senatore Matteo Renzi a colloquio con un signore che dopo si scopre essere il dr. Mancini, dirigente del Dis.

Quale particolare curiosità abbia spinto la professoressa a girare un video che immortala Matteo Renzi in sosta in un autogrill, non è dato a sapere.

La sig.ra anziché essere soddisfatta del video e custodirlo come reliquia, lo invia ai mass-media per pubblicizzarlo;

A che pro?

Non lo sappiamo ancora.

L’episodio va approfondito e chiarito.

L’anomalia di tutto questo sta nel fatto che il conduttore televisivo Sigfrido Ranucci sta conducendo la telenovela su Rai tre con un accanimento inusuale per come la espone.

L’obiettivo che traspare è quello di presentare l’episodio, l’incontro Renzi – Mancini, in un quadro di complotto spionistico per far cadere Conte.

UNA NARRAZIONE, ” come scrive il quotidiano online – l’Argomento -“,

TANTO OSTILE QUANTO OSTINATA CHE CONOSCE POCHI PRECEDENTI NELLA STORIA DEL SERVIZIO PUBBLICO.

L’anomalia risulta ancora più grave se consideriamo che al Senatore Matteo Renzi, non è stato concesso il diritto ad avere un confronto diretto con la persona che lo ha filmato e/o poter controbattere la narrazione durante l’esposizione del video.

La telenovela non è terminata.

Prossimamente, non si sa quando, il Senatore Renzi sarà invitato in una trasmissione ad “hoc” almeno così ha dichiarato il vice direttore di Rai tre, dopo una precisa richiesta di Renzi.

Quello che non si comprende in questa vicenda non è il racconto in se stesso, trasmesso da una TV pubblica sostenuta con il cannone Rai che tutti paghiamo, ma le allusioni a cui tende la narrazione trasmessa in video.

Il continuare con precise insinuazioni non gratifica il pubblico, ma danneggia irreparabilmente gli interessati della telenovela.

CHI PAGHERÀ PER TUTTO QUESTO?

