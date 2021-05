Avete presente Andrea Scanzi?

Il negazionista del Covid, quel forsennato che urlava: “ma quale pandemia, è un banale raffreddore”.

E che poi invece ha cambiato idea, ha preso paura, se l’è fatta sotto e si è messo a chiamare, senza averne titolo, medici e Asl per vaccinarsi saltando la fila?

Scanzi il finto caregiver, l’abusivo del vaccino?

Preso con le mani nel sacco, è stato nascosto per la vergogna, ma solo per un po’. Purtroppo ha già ricominciato a insultare e a diffondere menzogne.

Ieri si è divertito a inventare la buffonata che avrei duplicato i partecipanti alla nostra assemblea romana di Italia Viva solo perché non sa (o finge di non sapere) che si trattava di due diversi screenshot della nostra riunione via zoom alla quale hanno potuto partecipare “solo” 250 persone per i limiti imposti da Google Meet.

Nonostante i suoi insulti, sorrido.

Perché, come potete leggere dai commenti, persino i suoi follower si sono resi conto della bufala e della sua ridicolaggine.

E perché io, a differenza sua, non ho sottratto il vaccino a nessun anziano o fragile.

Scanzi, mi spiace per te, ma un vaccino per pulirti la coscienza e restituirti la dignità che non hai non l’hanno ancora inventato.

Ma semmai arriverà sarai il primo ad averlo, nessuno lo merita più di te.

Scanzi è uomo piccolo, molto piccolo, chiedere agli aretini per avere conferma.Scanzi è l’immagine dello sfigato che veniva bullizzato a scuola ed è cresciuto con tanto livore verso il mondo!

SCANZI!Mi spiace solo che prendi il tuo stipendio coi soldi nostri, gli italiani che si alzano alle 5 del mattino per andare ad un lavoro vero, mentre il tuo lavoro è quello di screditare tutte le persone che vi mettono i bastoni tra le ruote.La credibilità è tutto.Pensa e pensa bene.Ti senti di essere una persona credibile? In che brutto periodo storico viviamo,la politica così come il giornalismo con la G maiuscola non esistono più, solo accuse reciproche ,beghe tra comari e chi più ne ha più ne mette.

Hai fatto bene a rispondergli Luciano Nobili, anche se sono dell’avviso che è ora di lasciarli cuocere nella loro triste acqua, anche perchè lui lo sa chiaramente che quelle che dice sono solo parole strumentali, funzionali alle persone che vedono in lui il nuovo messia. La cosa che mi dispiace è che dentro questa pletora di invasati ci sono anche miei carissimi amici innamorati persi….che pena!!!

Scanzi, mi spiace per te, ma un vaccino per pulirti la coscienza e restituirti la dignità che non hai non l'hanno ancora inventato.

