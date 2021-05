Roberto Saviano. Centinaia di sacerdoti tedeschi hanno disobbedito al divieto imposto a marzo dalla Congregazione per la dottrina della fede e hanno benedetto in chiesa coppie dello stesso sesso legate da un’unione civile. Il tutto è avvenuto nell’ambito di un’iniziativa chiamata #liebegewinnt, ovvero “l’amore vince”. La nota della Congregazione proibiva ai sacerdoti cattolici di dare qualunque forma di benedizione a coppie omosessuali, perché anche la semplice benedizione equivale ad avallare la loro unione, a darle un giudizio positivo. È grazie a questi sacerdoti ribelli, che hanno il coraggio di andare contro i divieti imposti dalle gerarchie, che si rinnova lo spirito dei valori in cui credono e che per i laici si apre la possibilità di riconoscere il diritto come l’unica strada per misurare la libertà.

PS: Ma che bello quando un ateo spiega ai cattolici come dovrebbero essere cattolici.

Quando leggo i commenti dei cosiddetti “cristiani” mi viene la pelle d’oca. Sono orgoglioso del mio ateismo che mi rende molto più libero e accogliente con tutti, indiscriminatamente.

Di gesti di ribellione è piena la storia della chiesa. A volte sono stati profetici, spesso no.

Ma mettere la bandiera arcobaleno sull’altare significa piegare la fede alle ideologie, e questo è sicuramente sbagliato.

Per me l’amore va oltre l’eterosessualità!!! Se la religione Cristiano Cattolica non accetta questo e basa l’amore della famiglia solo su una famiglia etero, basta! Giusto o sbagliato che sia è così! Io ho cambiato religione per principi nei quali non mi rispecchiavo. Ci sono altre religioni al mondo che riconoscono le coppie omosessuali!!! Perché incaponisrsi con i cattolici!!!! Perché predicano l’amore incondizionato e non lo mettono in pratica? La guerra non si fa con la guerra.

