LE IDEE E LE GAMBE (DI UOMINI E DONNE)

Decenni di populismo – prima strisciante, poi proclamato – ci hanno fatto credere che le “nomine” fossero vezzosi e pomposi rituali della Casta, volti unicamente a trovare uno stipendio ai propri amici.

Anche se, occorre ammetterlo, non mancano molteplici esempi in cui le nomine sono state esattamente esclusivamente questo, occorre anche su questo riportare la barra al centro: nominare le persone giuste nei posti giusti è condizione necessaria per poter realizzare buone politiche, ottenere risultati e governare con efficienza.

Le idee, come si suol dire, camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. E nominare una persona invece che un’altra fa spesso la differenza tra il successo e il fallimento.

Per questo le due scelte fatte ieri (la nomina di Elisabetta Belloni a capo della struttura di vertice della nostra intelligence e l’allontanamento dall’Anpal di Mimmo Parisi, una delle figure più imbarazzanti della scena pubblica italiana) sono il segno non solo della radicale discontinuità del governo Draghi da quello precedente, ma anche che siamo decisamente, e finalmente, sulla strada giusta.

Viva il presidente del Consiglio, un vero fuoriclasse della potatura artistica, come nel film di Tim Burton. Ieri in un attimo, senza parlare, ha tagliato Mimmo Parisi dall’Anpal, e Vecchione dal Dis. Prima era toccato ad Arcuri, a Borrelli, a tutto il Cts. Ora resterebbe Tridico all’Inps. Facci sognare.

Un pezzo dopo l’altro, Draghi sta smontando la struttura messa in piedi da Conte… alla faccia di chi insiste nel dire che Draghi sta ricalcando le orme dell’Avvogado del Bobolo.

E qualcuno non la sta prendendo affatto bene! Il prossimo step è la RAI che, oltre ad essere diventata un organo di propaganda dei populisti e dei sovranisti, ha i bilanci disastrosi. Un vero e proprio pozzo a perdere!

Finisce l'era Conte-Casalino, si torna lentamente alla normalità.

