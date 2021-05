Mattarella interpreta la preoccupazione di Draghi: dibattito fra partiti fuori fuoco

È partito l’assalto dentro e fuori il Parlamento come se fosse una manovra pre pandemia. Hanno dimenticato che ora ballano 248 miliardi e che senza riforme i soldi non arrivano? Ai vuoti della memoria italica (francesismo educato) ha dovuto pensare Mattarella che ha convocato Casellati e Fico per fare il punto sul ritardo che grava sul Recovery.

E sì, perché è evidente che le forze politiche non hanno ancora capito che questa volta la partita vale molto di più di una bandierina da issare, e che bisogna assolutissimamente darsi una smossa. Correranno i nostri eroi del Parlamento?

Il Colle convoca Fico e Casellati: siete in ritardo sul Recovery

Draghi a Mattarella:

I bambini qua stanno mettendo i bastoni tra le ruote per le loro solite manfrine e teatrini; per non sollevare altri vespai è meglio che non sia io ad esplicitare un richiamo all’ordine.

Mattarella a Draghi:

Capisco e sono d’accordo, però non posso essere io a convocare i capi in testa di queste bande di…..lasciamo perdere….e dir loro di smettere di far pasticci.

Quello che, con il necessario rispetto per le forme, posso fare è parlare con i capi formali di questa….accozzaglia e far loro presente la situazione.

Ci vuole pazienza….con la miglior sollecitazione “spontanea” possibile.

Fin qui tutto chiaro, però……

Però, fino a contraria prova, c’è gente che vuole farsi eleggere, se non a breve un poco più in là. E! Il Parlamento è pieno di incompetenti e di scansafatiche, tra cui le alte cariche di Camera e Senato. E chi mai di costoro può aspirare a ciò dicendo ai suoi sperati elettori: “abbiamo fatto ciò che serviva per avere dei soldi che verranno utilizzati…..come deciso non da noi”?

Inoltre, come potrebbero presentarsi ai suddetti sperati elettori vantandosi di “riforme” nelle quali non han potuto mettere becco e promettere più che tanto? Situazione obiettivamente di non facile gestione. Questi no persano al bene del ITALIA! Pensano al proprio orticello, cioè essere rieletti con promesse che non possono più mantenere,(in realtà mai mantenute anche in passato),invocare il senso di responsabilità è fatica sprecata. Ad essere ottimista, di cambiare atteggiamenti e comportamenti non se ne parla proprio ! Inoltre, almeno fino alla fine delle amministrative, nessuno rinuncerà ad avere (o almeno chiedere) più soldi per i loro accoliti, a strillare più forte, perché è così che si ottiene quel qualcosina in più da esibire durante i comizi elettorali (social media compresi). Conservare il potere è assolutamente prioritario. PER QUESTO FALSI POLITICI

Egr. Presidente Mattarella, non si faccia troppi scrupoli anche nell’estendere i margini operativi del Suo ruolo perché siamo di fronte ad una pessima Politica ed alla necessità di salvare il Paese. Picconi forte ogni lentezza e controbatta le prevedibili polemiche che seguiranno, senza temere le critiche di chi vorrebbe non avere interferenze per anteporre gli interessi di bottega al bene comune. La Gente comune è con Lei e domani saprà renderle il dovuto merito.

Il Parlamento è pieno di incompetenti e di scansafatiche, tra cui le alte cariche di Camera e Senato. Da due zucche non puoi spremere più di tanto. P.S. l’uso del termine zucca non deve risultare offensivo alle zucche e, in generale, alle cucurbitacee. Sono tra i miei vegetali preferiti e mi appresto a piantarne una quantità nell’orto. Fiducioso per le cucurbitacee che daranno sicuramente i loro frutto, il Parlamento invece…dubito fortemente.

E alle vedove CONTIANE CHE MI DICONO “Intanto il piano è quello di Conte”

VEDOVE! Conte aveva un solo piano : rimanere il più a lungo possibile sulla poltrona. Prendendo per il sedere, senza vergogna e senza esitazioni, gente come voi .Ce un detto che dice: Parlare a suocera perché nuora intenda : parlare a Fico e Casellati perché intendano tutti ( Salvini , Di Maio , Meloni, Letta …insomma tutti ). Basta réclame politica , si incominci a lavorare veramente per il bene del paese .I partiti non hanno capito che visto la loro incapacità a condurre la locomotiva sono stati messi da parte. Dovrebbero lasciar fare al nuovo macchinista, evitare consigli e calci agli stinchi.

Mattarella interpreta la preoccupazione di Draghi: dibattito fra partiti fuori fuoco ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo