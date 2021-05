QUANDO I BAMBINI FANNO OOH

Un POST tragicomico che illustra la realtà che questo paese vive oggi con questo personaggio, é tutto il degrado che questa gente, oggi arreca alla politica, ne dovrà rendere conto chi gli ha dato manforte e ciò il fu PCI-PD. E della pochezza di Giuseppi s’è già detto tanto, insistere è come sparare sulla Croce Rossa. Il problema sono i media, che danno ancora spazio alle sue cervellotiche esternazioni, la cui attendibilità è pari a ZERO! E. Leggendo commenti delle vedove e orfani di Conte. Lui si che è un signore, lui si che sa parlare al popolo, lui si che…Le sirene grilline ammaliano ancora col loro canto. POPOLO BIMBO ITALICO CERCHIAMO DI NON FARE PIU OOH, E MATURIAMO, I BIMBI LO FANNO,IL POPOLO BIMBO NO.

QUANDO I BAMBINI FANNO OH

Dunque sotto quella maschera da Pinocchio invecchiato batte un cuore da Capitan Fracassa, braghe grandi e cervello piccolo, che intima all’avversario “parati fellone che mo ti ammazzo”.

Conte, il rappresentante della ditta Poltrone & Falsità col campionario perennemente stampato in faccia, riemerge dallo stagno limaccioso del suo quasi partito, che rincorre facendo finta di esserne rincorso, e galleggia tra le pagine del giornalino di famiglia con una lunga conversazione tra sodali.

Sapere che odore abbia la bile non rientra nelle mie competenze, ma gli amanti della politica splatter possono goderne l’olezzo leggendo l’intervista, volgarmente sussiegosa nelle risposte su Renzi, di questo senorito andaluz senza requisiti, ma pieno di servitù.

Il sedicente capofila di una fitta schiera di geni della politica, carichi di consensi e di etica di servizio, e dei Servizi, sembra che goda a darsi dell’incapace dicendo che si è fatto fregare come un pollo da un senatore senza consenso, un uomo senza qualità, senza nulla che non sia la sua malvagia perspicacia.

Insomma, più che la vittoria del male sul bene, il malconcio di Volturara racconta la sua sconfitta come il trionfo dell’irrilevanza politica del suo avversario contro la propria dabbenaggine. Continua, dopo mesi, a darsi dello scemo.

Niente paura, come al solito arriva in soccorso la cavalleria leggera e corregge il tiro. Il loro eroe è stato travolto da una forza soverchiante che ha ordito un complotto, probabilmente internazionale, organizzato dal senatore “versatile” sull’asse Fiano – Riano, in combutta con qualche potenza demoplutogiudaica, miscela arabica. Galeotta fu la toilette e chi la scrisse.

Ovviamente non è una cosa seria, se non per il linciaggio politico del senatore “versatile” che, avendo chiesto, ma essendogli stato negato, di replicare vis a vis con l’investigatore capo della Tv di Stato, lo farà nei prossimi giorni parlando al Copasir.

Meglio che niente in attesa di essere ascoltato dalla Securitate televisiva.

Il Copasir, lo stesso organo di controllo parlamentare sui servizi segreti che interrogherà anche la violamammola appula su alcuni aspetti particolari dei suoi, assai discussi, rapporti con l’amministrazione Trump.

Roba seria, quella sì, viste le evoluzioni dell’ex PdC passato indifferentemente dalla leadership dei populisti – sovranisti di destra, confidenti con Putin, a quella di punto di riferimento dei progressisti, armi, bagagli e informazioni appresso su ambi i fronti.

Doppio salto mortale con atterraggio carpiato sull’alluce del piede destro o sinistro secondo giorni del nowerman che fu Re.

E i bambini fanno ooooooh!

