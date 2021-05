Tutti Incompetenti e Incloncludenti. Aggrediscono per nascondere la loro incapacità di gestire la situazione.

Durissimo attacco di Conte a Renzi: la mattina in Arabia, il pomeriggio in Autogril.

Conte,quanto sei piccolo,sembri proprio un bambino imboccato dalla nutrice….!!!Ma tu,con quale ruolo ti esprimi,vuoi dettare legge??Se ben ricordo sei stato fatto fuori per incapacità, mi sembra…o mi sbaglio??? Tu che hai governato con la lega.

Tu che avevi detto che la tua esperienza sarebbe finita dopo la caduta del governo giallo verde.

Tu che hai detto che il modello Trump, quello del sovranismo e populismo era il tuo modello.

Tu che hai detto che il tuo modello era Biden, che è completamente l opposto di Trump.

E tu saresti meno versatile?

Proviamo noi a fare un po’ di fantapolitica ed a ipotizzare uno scenario.

Il dottor Mancini era all’epoca dentro l’apparato dei Servizi segreti italiani uno degli uomini di fiducia di Giuseppe Conte. E’ possibile che si sia prestato a portare a Renzi qualche messaggio di Conte visto che in quel periodo (siamo prima di Natale) era iniziata l’offensiva renziana contro un governo che riteneva inutile e dannoso per il paese.

Il contrario quindi del complotto evocato da Report. Forse invece una offensiva di pace fatta utilizzando un dirigente dei servizi pensando forse di intimorire il ragazzo di Rignano che come sapete poi non si è fatto certo intimidire e ha mandato ugualmente a casa Conte. Per vendetta coloro i quali avevano commissionato alla figlia del cacone il video dell’incontro per poi utilizzarlo se fosse servito, dopo quattro mesi hanno allertato Report che volentieri si è prestata alla vendetta. D’altronde Ranucci era in obbligo, per la promozione avuta a vicedirettore di rete. FANTAPOLITICA? Forse. Comunque la mia è una ricostruzione più coerente e che si regge più di quella sconclusionata e senza senso fatta dal buon Ranucci.

L’ex premier contro il leader di Italia Viva: «Sia trasparente, io quando vidi Mancini lo incontrai una sola volta in una sede istituzionale»

«Io credo che qualsiasi rappresentante delle istituzioni, un segretario di partito in questo caso, debba rispondere del suo operato in modo trasparente. Quindi Matteo Renzi fa gli incontri che ritiene e di cui si vanta, però è giusto che risponda in tutte le sedi istituzionali del perché e del per come si ritrovi in un’area di servizio con un uomo dell’intelligence con cui lui non avrebbe ragioni istituzionali per avere rapporti». Queste le parole dell’ex premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Fatto quotidiano. «Quando io ho incontrato Mancini non ricordo di averlo fatto in un Autogrill, ma nella sede istituzionale propria», ha evidenziato Conte.

«Avendo avuto responsabilità istituzionali e avendo rispetto delle istituzioni nel mio ruolo di presidente del Consiglio non ho voluto far polemiche – ha spiegato l’ex presidente del Consiglio -. Se sono stato sobrio, lo voglio dire a tutti i cittadini italiani: mi avete visto molto sobrio e non accettar polemiche perché con una forza che è in maggioranza, ma per due mesi con tutti i suoi esponenti è andata in tv, nei giornali. Io ho pensato che ai cittadini in quel momento le polemiche non interessassero – ha proseguito Conte -. Per questo non ho ceduto: non per debolezza, ma perché ritenevo davvero di rimanere concentrato su quelli che erano i problemi»

«Vedo invece che il senatore Renzi, e in questo un po’ lo invidio, è molto più versatile di me perché la mattina ce lo ritroviamo in Arabia a decantare il neorinascimento, spazzando via con un sol colpo tutta la tradizione neorinascimentale italiana, tra l’altro proprio fiorentina – sottolinea l’ex premier – poi lo vediamo il pomeriggio fermarsi in Autogrill, poi lo vediamo in tutte le tv e in tutte le interviste. Io so fare solo una cosa, sono meno versatile, so lavorare per gli italiani».

