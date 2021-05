Gregoretti: “Da Salvini reati contro l’umanità, oggi l’ha scampata”

Niente processo per Matteo Salvini. Il gup di Catania ha emesso il decreto di non luogo a procedere come chiesto sia dalla Procura sia dalla difesa dell’ex ministro.

Volere è potere… Lasciare in mare pochi poveri disgraziati per pura propaganda mentre ne arrivano almeno dieci volte tanto su barche e barchini ma di quelli non si parla … Perché a questa lega non importa né degli immigrati né degli italiani ma solo di propaganda e voti.

La domanda a Capitan Fracassa è : in tutti i casi in cui ha fatto il ” duro” ,quei immigrati-naufraghi, sono sbarcati ugualmente o no? Se così è in che è consistito il suo ” potere”? Solo a far soffrire quei poveri disgraziati a fini pubblicitari….e questo è quello che gira col rosario in mano, sic .Ma a prescindere da come andranno a finire i suoi processi, la Storia dirà sicuramente che ha fatto il Capitan Fracassa ( alias Capitan Spaventa).

P.S. lui parla solo con Draghi, ma ha sentito che ha detto a tal proposito ? Esattamente il contrario di quello che blatera lui.

Parafrasando i leghisti e la loro: “la solita magistratura alla, palamara boys…” mi verrebbe da dire: “la solita magistratura forte contro i deboli e debole contro i forti”. C’è del marcio in quel di Catania… Unico dato incontrovertibile è che continua, inesorabilmente, a calare nei sondaggi. E questa, per il Nostro CAPITAN FRACASSA, è la condanna peggiore…

“Salvini un giorno dovrà rispondere a qualcuno per aver commesso reati contro l’umanità”. A dirlo all’AdnKronos è l’ex sindaco di Riace (Rc) Mimmo Lucano, commentando il non luogo a procedere per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona in relazione alla vicenda della nave Gregoretti. “Un essere umano che si occupa di politica – aggiunge – non può decidere il destino delle persone, lasciarle in mare e sotto sequestro solo perché, magari, non hanno documenti. Io non voglio dire che la decisione dei giudici sia un errore, mi interessa relativamente”.

“I magistrati sono degli esseri umani, possono fare bene o male, possono avere simpatie o antipatie, e io non gioisco mai per una persona che viene condannata, ma allo stesso tempo – conclude Lucano – dico che, anche se oggi Salvini l’ha scampata, un giorno dovrà rispondere a qualcuno che sta più in alto di noi, perché di fatto ci sono stati essere umani condannati da una politica razzista che li ha segregati mettendo a rischio la loro vita. Salvini un giorno dovrà guardare dentro la sua coscienza e avere dei rimorsi per quello che ha fatto”.

Gregoretti: “Da Salvini reati contro l’umanità, oggi l’ha scampata” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo