Il Papa e Draghi per le donne: “Vergognoso nascondere la pancia sul lavoro”. “Un’Italia senza figli è destinata a scomparire”

Agli Stati generali sulla natalità il premier annuncia: “Assegno unico universale per lavoratori autonomi e disoccupati e 20 mld per scuole, nidi, tempo pieno”

Non capisco cosa abbia a che vedere il papa con la denatalità in Italia.

Sarà sempre la solita storia del : NON LO FA PER AMOR MIO MA PER FAR PIACERE A DIO .

Quanto ai politici hanno bisogno di commissioni di studi per capire il perché?

Manca il lavoro , l mancano servizi per l’infanzia e manca l’assistenza per le giovani madri che lavorano . Le paghe sono miserabili e il costo della vita in questo paese è altissimo , specialmente nelle citta. Hanno bisogno di esperti e commissioni per capire ?

POI FACCIO UN OSSERVAZIONE! Ma avete idea di quanti siamo sul pianeta ? Evidentemente voi siete per “dio vede e provvede”

L’avanzata tecnologica comporterà sempre meno posti di lavoro, sempre più specializzati e sempre meno remunerati pensateci !

Più l’offerta crescerà più la domanda si abbasserà e conseguentemente gli stipendi e visto che l’informatica progredisce esponenzialmente i “vecchi max 50enni” che non possono 24h24 aggiornarsi saranno messi alla porta e sarà un tritacarne continuo, inoltre non tutti hanno la testa adatta per diventare informatici dunque il problema non si risolve.

I paesi occidentali stanno per avere il tracollo il costo della vita diventa insostenibile così come in Giappone dove ben pochi ormai possono comprare case e quando la compri il debito si trasmette agli eventuali figli.

Il sistema mondiale dell’era industriale sta toccando velocemente il suo limite e dopo il picco la discesa sarà ripidissima dunque si imporrà un controllo delle nascite a 360° ed i troppo anziani che non hanno un reddito che possa mantenerli…. Scenario catastrofico ?

No scenario logico, il pianeta non potrà mai e poi mai sostenere una crescita continua dato che é un pianeta con dei limiti sia fisici che di risorse NON RINNOVABILI e la rinnovabili non fanno in tempo a rinnovarsi

E’ un dato di fatto che la “trasformazione del modello industriale” porterà ad una riduzione della manovalanza (a scanso di equivoci intendo operai che non esigono conoscenze di carattere tecnico) che, rispetto alla “automazione”, ha un costo aziendale nettamente superiore. Visto che le aziende devono produrre profitto credo che sia evidente che la riduzione dei costi sia uno dei principali obiettivi. Sul “sempre più specializzati e sempre meno remunerati” non sono tanto d’accordo. Credo sia lecito supporre che un WEB Deve l’operaio o uno specialista di Reti Informatiche o un Programmatore di macchine a controllo numerico e perciò penso che specializzati siano pagati meglio della manovalanza nella logistica o nella rivettatura delle lamiere. La trasformazione dovrà garantire che lo stipendio (più alto di quello di un manovale), ad esempio, di un Programmatore di macchine a controllo numerico sia giustificato dalla riduzione dei costi della manovalanza sostituita dalla macchine che lui programma. La equazione deve sempre produrre profitto. Ancora una osservazione. Lo stile di vita dei paesi occidentali (continuamente spinto verso l’alto altrimenti il sistema produttivo si fermerebbe) porta a fare scelte sociali sulla natalità che poco hanno a che vedere con “impedimenti riconducibili ai portafogli”. Voi pensate davvero che se lo Stato compensasse quel “sempre meno remunerati” con sussidi ad-hoc per i bambini le cose cambierebbero radicalmente? Il caso del Giappone e del destino della sua etnia credo sia emblematico.

Lato “loro” fanno ciò che possono. Anche se “assegno unico”, se ho compreso bene, andrebbe ad inglobare in gran parte cose già in essere tipo “bonus bebè” “bonus baby sitter ” “bonus asilo” per cui non dovrebbe cambiare troppo lo status quo delle famiglie. Si potrebbe fare qualcosa di innovativo e fare ad esempio come si fa in Romania. Due anni di maternità retribuita. Comunque c’è altro, che però esula dalle “loro” competenze. Il Giappone ha affrontato alcuni anni fa il problema della denatalità. E’ il Paese più vecchio del mondo e due anni fa ha superato il punto di non ritorno oltre il quale la razza giapponese è destinata alla estinzione, Non ci sono sufficienti donne in età fertile da garantire il mantenimento della fertilità giapponese che andrà perciò riducendosi sempre più e con essa la razza. E’ il primo esempio nella storia del mondo di una razza che scompare per suicidio. Prima che la linea venisse superata (è un calcolo matematico) il Giappone tentò con vigore la stessa strada che si vorrebbe seguire in Italia. Ma non cambiò nulla perché erano proprio i giovani giapponesi che non volevano fare figli. Un figlio impegna e sconvolge stili di vita che oggi in molti casi sono dei “totem” sia per i giovani e sia per i “nuovi anziani” che dovrebbero essere il sostegno per i nipoti. Bisognerebbe perciò onestamente capire quanto della denatalità italiana (e in generale delle società occidentali benestanti) sia attribuibile al binomio “donna lavoratrice – madre”, attualmente non adeguatamente (?) sostenuto da assegni universali, asili nido e tempi pieni e quanto invece sia una scelta personale “a prescindere” ovvero sociale. Comunque “loro” provano a fare la loro parte. Però..suvvia..20mld in 5 anni con il tessuto scolastico che abbiamo mi sembrano un po’ miserelli.. Ma più di così “loro” sembra non possano fare.

