“Europa irrilevante in Medio Oriente” “Non media perché divisa, non preme su Israele, non parla con Hamas”.

Questa e. La sintesi lucida di un fallimento tragico e completo. La sconfitta di tutti, a cominciare dall’umanità.

Hamas è il frutto della politica miope di Israele che ha spinto i Palestinesi su posizioni estremistiche. Fino a quando non vi sarà una vera volontà di pace che potrà evolversi riconoscendo i diritti di tutti, specialmente i più deboli, che in questo caso sono i Palestinesi, non ne verremo a capo. Uno Stato non può comportarsi come fanno i terroristi, non può commettere dei delitti uccidendo, con raid mirati, i propri oppositori. Sono degli assassinii e non azioni di guerra. Tutti hanno diritto ad un processo ed in base a quello si comminano le pene. Questo dovrebbe essere l’agire di uno Stato che si definisce democratico. La sproporzione di vittime e’ significativa del problema.

Ma sulla altra sponda dicono! Non capisco cosa ci sia da dialogare con un’organizzazione terroristica che vuole annullare Israele. E se tale organizzazione terroristica di chiara tendenza razzistica e nazista ha la maggioranza della popolazione della striscia di Gaza, peggio per la popolazione. Abbiamo visto che fine ha fatto la popolazione tedesca che appoggiava il nazismo al 99%. Anche Israele si merita punizioni esemplari, perchè non rispetta le direttive della comunità internazionale. Solo che per distruggere l’esercito israeliano bisogna che si mettano d’accordo Usa e Russia. Io sarei a favore della distruzione totale dell’esercito israeliano. Contemporaneamente però ci vorrebbe una forza militare internazionale di Usa e magari anche Russia per colpire senza pietà i terroristi di hamas e i civili che li proteggono e supportano ogni volta che fanno una sortita delle loro.

RAGAZZI! “distruzione dell’esercito” “forza internazionale USA-Russa” ….capisco che i social sono luogo di sfogo in libertà, ma il prima di premere tasti appoggiate i fiaschi.

Israele e Palestina sono palesemente incapaci di trovare una soluzione. Se non vengono aiutati, anzi direi costretti dalle grandi potenze, costituiranno un pericolo costante per molto tempo.

Non sono convinto che la UE non abbia mezzi per dire la sua.

Potrebbe sospendere i fondi che versa alle organizzazioni palestinesi , direttamente o attraverso ONU fin dal 1948. Non vengono spesi per migliorare la vita di quelle popolazioni, ma per ….continuare la guerra….comperare-fabbricare armi,…. pagare pensioni alle famiglie “martiri”….etc. Non meraviglia che tutto sia tornato come 7 anni fa. Proprio quando Biden ha riattivato i finanziamenti ai palestinesi ….per distinguersi da un Trump che li aveva bloccati..

Ma.Il problema è un altro, L’UE ha una politica troppo filo-palestinese per gli israeliani, ma che non accontenta tanto i gusti terroristici di Hamas. Quindi viene vista come un orbello inutile che blatera al vento….vi ricordo pure di ben due guerre di annientamento lanciate dagli arabi contro gli israeliani. Inoltre, vi ricordo che ancora oggi Iran ed anche oggi Turchia, vogliono cancellare Israele dalla terra. Per cui starei attento a giudizi unilaterali. Il problema è un altro che la presenza di Israele da fastidio a certi dittatorelli locali, troppo forte per fargli la guerra, troppo pericoloso perchè impedisce loro di raggiungere il controllo dell’area ed ultimamente troppo vicino a certi forzieri piani di soldi, questo da fastidi anche ad americani ed europei. I palestinesi sono uno strumento per destablizzare l’area, di loro nessuno si interessa. Ecco perche VOI pensate che agli arabi o agli altri possa interessare dei palestinesi, lo si è visto in tutti questi anni, li il vero problema è che tutti, ad inziare dagli europei, usano gli stessi palestinesi, per il loro tornaconto, quindi nessuno ha interesse alla faccenda.

Ma Israele non può permettersi di non rispettare le prescrizioni della comunità internazionale. Capisco, se fossi un israeliano starei con l’esercito israeliano e col governo attuale; se fossi un palestinese schiacciato nella striscia di Gaza probablmente sarei anch’io un terrorista. I due popoli non sono in grado di trovare la pace da soli, dunque vanno aiutati, anzi costretti con le buone o con le cattive a trovare una forma di coesistenza, i mezzi per convincerli non mancano.

PS: Vi ricordo che nel 1948, qualcuno per mettersi l’anima in pace, dopo aver fatto finta di niente su sei milioni di morti e per evitare di mandare giustamente nelle camere a gas qualche centinaio di miglia di tedeschi ed altri europei che si erano macchiati di genocidio, ha deciso di compensarli con uno stato, ma quel stato è diventato troppo forte ed inizia a dare fastidio ai manovratori. Questa e. La sintesi lucida di un fallimento tragico e completo. La sconfitta di tutti, a cominciare dall’umanità.

Di Maio Giggino , tu che sei il ministro degli esteri per favore esprimiti sulla situazione. Di’ qualcosa, da che parte stai , non basterà dire “ Necessario il cessato fuoco e la diplomazia deve intervenire per il dialogo tra le parti . Questo lo sa dire anche il netturbino o il macellaio.VISTO CHE FAI FATICA A COMPRENDERE TE LO RIPETO! Giggino , tu che sei il ministro degli esteri per favore parla , dai un tuo parere ,da che parte stai , non basterà dire che è necessario un dialogo o che la diplomazia intervenga . Questo lo sa dire chiunque.

“Europa irrilevante in Medio Oriente” “Non media perché divisa, non preme su Israele, non parla con Hamas”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo