Due no di Matteo Salvini a Mario Draghi.Per il leader leghista le riforme di giustizia e fisco non si faranno (fondamentali per i miliardi del Recovery). E candida Draghi al Quirinale

Minacce dal truce e crudelissimo padano? Lui che si gira dall’altra parte se a soffrire è un non italiano?conta anche l’umanità del soggetto,uno abituato alla crudeltà e all’indifferenza mi suscita solo sdegno…Finalmente esce allo scoperto, da apprezzare la disinvolta sincerità con cui ammette di remare contro ogni riforma e mantenere il paese in queste pessime condizioni, in balia di innumerevoli centri di potere che spolpano le casse dello stato, peccato che il Nord insegua da una vita questa svolta, complimenti “capitano”, ti voteranno solo i tuoi compari arraffoni

Come se Draghi non dormisse la notte a causa di un de.. ficente che ogni volta che vede la nutella sente il bisogno di farsi un selfie col barattolo.

Comunque è un mago, un tuttologo…. tutto lui sà. Però non sà che fine hanno fatto i 49 milioni o come ha fatto in 15 mesi (stando fermo all’opposizione senza fare niente) a perdere il 15%

Abbiamo già avuto molte prove di come Draghi se ne freghi altamente delle opinioni di Salvini. Matteone è in affanno, cala nei sondaggi e allora alza i decibel delle sue sbruffonate, ma nessuno che abbia un minimo di intelligenza ormai lo prende sul serio. Salvini non ha futuro, e lo dimostra il fatto che è costretto a candidare ex sindaci di 15 anni fa a Milano. Draghi farà ciò che serve per il Paese, Salvini continui pure a sbraitare le sue stupidaggini senza importanza.

Draghi completera’ le riforme indispensabili, avviera’ quelle necessarie e quelle possibili.

E i partiti della coalizione 5*- Lega -Pd discuteranno tra loro con semi ultimatum tipo Letta .

Quindi Salvini dice No, perchè dice No, uno in affanno politico che si mette di traverso, nei confronti dell’Unto del Signore, anzi gli dice di accomodarsi al Quirinale è di tolgiersi dalle scatole. ultima modifica: da

