UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA. RENZI, cristallino e trasparente come una sorgente d’acqua pura. Auguri!

Felice dell’assoluzione di oggi in appello alla Corte dei Conti. E un pensiero a chi sfoga il proprio odio insultando sui social: il tempo è galantuomo, la giustizia non è giustizialismo. Quindi una sentenza di assoluzione dopo appena 16 anni?

Non avevo nessun dubbio. Infatti è uscita la notizia su Facebook, e mi sono rallegrato. Perché quelli che seminano odio, son rimasti con un palmo di naso. E così tutti quelli che calunniano, o diffondono false notizie, pagheranno sostanziose penali. Matteo, cristallino e trasparente come una sorgente d’acqua pura. Auguri!

Nel frattempo l’accusa è stata utilizzata dagli oppositori e odiatori per gettare fango su Matteo in ogni occasione. Ma davvero non paga nessuno? Nulla a che fare con il patetico Salvini ma se avvia la raccolta delle firme per la responsabilità civile dei magistrati mi precipito a firmare.Per chi segue la politica di Matteo Renzi è importante sapere che la giustizia lo ha assolto per chi lo detesta creda quello che vuole o che gli fa’ comodo .La verità è quella della giustizia

Ma voi! Avete notizia di qualche giornale, telegiornale o radiogiornale che abbia dato la notizia o sono sintonizzati solo sulle telecamere degli autogrill? Scommetto che Travaglio e company per dare la notizia,scriveranno una riga all’ultima pagina del giornale (sempre che la scrivano)in basso a sinistra.

COMUNQUE! Giustizia non è Giustizialismo… sento da qui il rumore dello schiaffo in faccia a Travaglio & Co e Davigo! Forza Matteo Renzi l’Italia ha ancora bisogno del suo animo riformista centrista!

E A VOI Straccioni pennivendoli cartacei e televisivi, ovunque voi siate, uscite dai tuguri e festeggiate con noi renziani.

La Corte dei Conti ha assolto Renzi per la denuncia presentata contro di lui quando amministrava la provincia di Firenze.

Non vi risulta ? Ve lo dico io.

Orsu’ scribacchini date sui giornali la stessa enfasi di quando lo accusate a vuoto.

E voi bellimbusti televisivi perche’ non leggete la velina con questa notizia ?

Come dite ?

Vi e’ sfuggita ?

L’ho acchiappata io e ve la porgo su un piatto d’argento.

Venduti a quattro soldi la tonnellata.

UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA

Quando qualcuno viene assolto o prosciolto sono sempre felice, specie se è un politico, non mi importa di che colore.

Per la magistratura, dunque, agirono correttamente sia Matteo Salvini che Carola Rackete, indagati in procedimenti differenti.

Si conferma che la magistratura oltre che essere un Ordine, quello giudiziario, visti i tempi che corrono è soprattutto una categoria sindacale, dove cento fiori sbocciano e mille scuole contendono. Non so se mi spiego.

A proposito, la Corte dei Conti ha assolto Matteo Renzi dall’accusa di danno erariale, dimostratosi inesistente, per un episodio risalente a quando, nel 2005, era Presidente della Provincia di Firenze.

Titoloni allora, silenzio ora. Come sempre, per la gioia di grandi e piccini.

Umberto Mosso

UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA. RENZI, cristallino e trasparente come una sorgente d'acqua pura. Auguri!

