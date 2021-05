Enrico Letta attacca Matteo Salvini: “Esca dal Governo se non vuole le riforme” Il segretario del Pd risponde al leader della Lega dopo il colloquio con Repubblica

A me Letta sembra una figura patetica che continua a marcare il territorio senza avere uno straccio di programma. È da adesso pure senza alleati,meno male che la Lega c’è nel governo….altrimenti avremmo avuto un Conte ter senz Conte, con la stessa “banda di scombinati” come ministri… ricordati che il fu bisConte dissse “siamo pronti a tutto” quando arrivò il virus…. prima dei 125.000 morti !!!!

A Letta ci vuole la famosa frase di Beppe Grillo nei suoi comizi: “Vaff…”. Renzié stato troppo buono con Letta il giovane: lo rasserenò. Doveva DEFENESTRALO!!

Ma mica sono tutti animali come il Capitone che sentono il bisogno di rutt@re in pubblico e “marcare” quotidianamente il territorio. Letta non sta più sereno…Questo agitarsi continuo è un confondere le acque stagnanti di un Piddì che non trova pace…Letta è in enorme difficoltà dopo la sberla presa dai 5S e la figuraccia su Roma dove Gualtieri rischia di non arrivare nemmeno al ballottaggio. In alcuni sondaggi è superato anche dalla Meloni. Certo il suo sogno sarebbe l’uscita di Salvini dalla maggioranza per fare di Draghi il punto di riferimento dei progressisti ( vi ricorda qualcuno?) e per intestarsi gli auspicabili successi. Ma poi lo sa che le riforme, soprattutto giustizia e appalti, sono quelle che chiede da tempo il centro destra?

E non capisce che attaccare Salvini ogni giorno non fa altro che rafforzarlo. Stesso errore che fecero con Silvio. Pensasse ad attaccare di meno e a fare proposte concrete invece di dire che lo ius soli e ddl Zan sono le priorità, ma come si fa ad essere così fuori dalla realtà della gente comune?

OK IL SOLITO Letta. e’ piovuto all’improvviso dal cielo parigino per sostituire Zingaretti ed evitare un congresso anticipato, ma senza avere un programma di sx chiaro e comprensibile con le riforme sociali/economiche a favore dei ceti popolari e delle categorie piu’ colpite. Nessun messaggio forte su lavoro e fisco, ma solo richiami ampliati dalla propaganda fascioleghista a questioni come jus soli e voto ai sedicenni che non hanno alcuna probabilita’ di essere discussi ne tanto meno approvati da questo Parlamento.

Letta, Salvini e tutti gli altri sono ben dentro alla realtà, la loro realtà.

Che è costituita da tutto ciò che possono invocare, buono o scadente che sia, al fine di sperabilmente guadagnare il maggior numero di sedie possibile.

E, mai dimenticarlo, il fatto che le sedie a disposizione al prossimo giro saranno molte meno delle attuali li riempie di disperazione visto che, come noto, senza sedie o con poche sedie si vive male o addirittura si muore.

Salvini una sua scelta di “marketing” bene o male l’ha fatta, se sia buona lo si vedrà.

Letta invece è messo peggio; cerca di tenere assieme un qualcosa che, a dire il vero, assieme non solo non è mai stato ma anche che ha raggiunto risultati numericamente apprezzabili solo quando è arrivato il poi stramaledetto DICONO I PDIOTI di Renzi.

CARO LETTA: Se la lega uscisse dal governo non potrebbe più attribuirsi risultati non suoi e la spasmodica quanto ossessiva propaganda elettorale si ridurrebbe a selfie tra prosciutti e lonze e qualche palco in piazza ad invocare il nome di Maria indegnamente.

E poi è troppo tardi, pur di mettere mani sui 209 miliardi e ingozzarsi si è genuflesso a 90° al PD e il M5s nelle ultime settimane. Ha ingoiato Speranza, Di Maio ministri, la Lamorgese e gli sbarchi. Ha votato il lockdown, le chiusure e i coprifuoco. E’ diventato Europeista convinto. Adora l’Euro. Sa bene che alle prossime politiche si torna alla Lega del 4% di Bossi….meglio restare incollato alla poltrona per altri 2 anni. Dalle pubblicazioni ogni giorno sul immigrazione alle restrizioni della dittatura sanitaria per finire alle pubblicazioni dei figli del cane e del gatto .. non ci sono parole SALVINI Come si Cambia .. MA! Quello che dice e fa Salvini lo giudicheranno gli elettori. Ma la domanda a cui Letta dovrebbe rispondere è: il PD concorda con lo schema di riforma della giustizia proposto dalla Cartabia?

