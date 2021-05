In Italia ci sono oggi 561.863 persone che sono in pensione, mediamente, da 45 anni (fonte: CGIA Mestre, 25/7/20): l’età media di pensionamento è 42 anni (di età, non di contributi…) e hanno trascorso, quindi, la maggior parte della loro vita in pensione.

Il costo che tuttora paghiamo è di circa 7 mld di euro ogni anno.

Questo per non dimenticarci mai da dove veniamo.

Effetti evidenti dell’assistenzialismo e populismo targato anni 70/80: spostare il problema nel tempo per non perdere i voti delle clientele. Non ci furono allora oppositori, complici i sindacati e tutte le forze politiche, forse disse qualcosa la Malfa, ma una voce nel deserto e poi .. aveva il 2%…Noi e i nostri figli abbiamo pagato con lacrime e sangue quelle scelte, ma ancora l’Italia non ha imparato a diffidare dei populisti.

Le anomalie di questo paese sono tante, questa è soltanto una dellle principali, tanto che ha determinato disfunzioni enormi e ingiustizie vere e proprie, ma la frittata è fatta. Fare quel minimo di riforme importanti per eliminare almeno quelle più eclatanti delle anomalie sarebbe un utile passo in avanti, ma i partiti sono disposti a mettere da parte le bandiere per il consenso?

Questa e la mia considerazione,le famose pensioni baby quanti danni hanno provocato ? e stanno tutt’ora provocando? Privilegi a pioggia nel Pubblico Impiego e i Sindacati dov’erano ? Com’era possibile andare in pensione con soli 15 anni,6 mesi e1 giorno ? Portato poi a 19?

MA! Il problema non sono le persone che sono andate in pensione a 32 42 anni, ma la normativa vigente di allora che lecitamente lo consentiva senza dimenticare i privilegi pensionistici dei parlamentari tuttora vigenti se pure con qualche modifica di poco peso.

