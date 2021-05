Grosso guaio al Cairo (Urbano).Tutta la la 7 deve pagare travaglio e Gruber hanno fatto una campagna per i 5 grilli schifosamente ignobile di fake news accanendosi solo su Matteo Renzi.

Tutta la la 7 deve pagare travaglio e Gruber hanno fatto una campagna per i 5 grilli schifosamente ignobile di fake news accanendosi solo su Matteo Renzi. E stanno tentando di denigrare anche DRAGHI , tutti assoldati da Cairo.Se salta lui, salta tutta la TV spazzatura della sette, e il fatto Quotidiano fallisce.

Poi.Il Torino, di cui è presidente, sull’orlo della retrocessione in B; con la causa intentatagli da Blackstone, che perderà, rischia una voragine economica che porterà il suo gruppo al FALLIMENTO. Il “berluschino che volle farsi re”, grande sostenitore del m5s e del FQ (sic!), farà la stessa fine di coloro che in maniera oscena ha sponsorizzato!

ED.È sempre troppo poco visto i danni procurati dalla sua rete e da chi giornalmente semina odio e cattiveria….gli auguro di passare tanti guai quanti ne procurano le sue trasmissioni e conduttori.

Grosso guaio al Cairo (Urbano)

Magari fossero solo il Toro, o le sberle di Rula Jebreal. L’arbitrato perso contro Blackstone per la famosa vendita di via Solferino rischia di ribaltarsi in una causa di risarcimento, a New York, che potrebbe costare al patron di Rcs quasi quanto l’intera azienda. Morale provvisoria: agli investitori stranieri, della giurisprudenza all’italiana non frega nulla.

Magari i problemi fossero solo Rula Jebreal, che ha fatto fare una figura barbina a “Propaganda Live”: solo una donna invitata e sette maschi? E io non vengo. Magari i problemi fossero solo le sette sberle del Milan al Toro, con vista sulla serie B. Quelle sono cose della vita, cose a cui di riffa o di raffa metti una toppa. No, lo sganassone arrivato sul simpatico naso di Urbano Cairo è di quelli che ti rifanno i connotati. Il lodo arbitrale definitivo ha rigettato le istanze di Rcs nei confronti di Blackstone per la famosa vendita dell’immobile di via Solferino, che il fondo americano pagò 120 milioni, secondo Cairo in modo illecito. Niente, era tutto regolare. Così ora Rcs dovrà affrontare la contro-causa che Blackstone ha intentato a New York, e Urbano rischia di pagare 300 milioni, tantini davvero. Finisse così, la botta agli assetti della nostra editoria potrebbe essere da capogiro. Tanti auguri a Cairo, ma l’insegnamento generale è che, prima di muovere accuse in tribunale bisogna essere sicuri di aver ragione. Gli investitori stranieri, l’allegra giurisprudenza all’italiana non sanno cosa sia.

