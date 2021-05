Io non sono un fantoccio ma un Uomo che ragiona con la propria testa… E tu?

Che strano. Sul Fatto Quotidiano, che per ben 16 anni ha seguito passo passo il processo, non si trova traccia dell’assoluzione di Renzi nel caso spese della provincia.Sarà sicuramente una svista…

Se parlo con un certo tipo di persone a cui dico che seguo Renzi e Italia viva in genere mi sento dire “aahhh Renzi… Boh una volta credevo.. Ma adesso nooo..” e se chiedo loro cosa intendono in genere mi fanno una faccia un po incazzata o rabbiosa o simile e stop.. Fine del discorso… È questo il peso dell’informazione fake che da mesi e da anni persegue l’obiettivo di screditare Renzi e spesso la famiglia… False notizie oppure notizie costruite in modo mirato come l’ultima vicenda dell’autogrill che in qualunque altro caso sarebbe una sciocchezza senza peso (quale uomo politico di rilievo non ha incontrato per mille ragioni un esponente dei Servizi? Soprattutto se ex presidente del consiglio) mentre costruita in un certo modo e riguardando Renzi diventa Strana, poco chiara., subdola…o addirittura fantapolitica. Infatti è diventato l’ elemento “provante” della scelta macchinosa e segreta di far cadere il governo conte… peccato dimenticando che Renzi e IV hanno agito per mesi in parlamento in modo chiaro netto e preciso… Ma alla gente, a un certo tipo di gente piace immaginare complotti orditi nel segreto di… Ehm in questo caso autogrill ma non tutto può andare nel modo previsto … Che poi si scopre che la maggior parte di coloro a cui Renzi “non piace” amano invece il buon giuseppe conte e la cosa chiude il cerchio… Perché conte esprimeva ed esprime eleganza, savoir faire, sicurezza e quiete… Un po come un pretino di campagna.. Peccato che è stato alla guida del governo più di destra della nostra storia… Poi di quello più morboso con 5stelle e PD… Oggi cercando di guidare quella macchina allo sbando totale dei 5stelle nata come ariete e finita come limousine..un uomo per tutte le stagioni.. Non per niente avvocato..Eh vabbe.. Ma trasmette fiducia e a noi italiani questo piace.. Mentre Renzi o addirittura draghi nooo sono troppo freddi , impersonali , come se la politica fosse fatta di aspetto fisico e non di contenuti ma noi siamo il Paese della moda e delle portinerie e questi due elementi insieme sono disastrosi… Ma questo conta poco.. E comunque… Il mio cuore è sempre stato a sinistra in particolare x i diritti civili, anche se parliamo di una sinistra che non c’è più e probabilmente non c’ è mai stata esistendo penso solo nella mia testa…. Detto questo razionalmente osservo che chi da anni attacca indiscriminatamente e senza ritegno Renzi è soprattutto un certo tipo di sinistra,vuoi che siano politici, giornali e giornalisti, affiancata negli ultimi anni dai 5stelle… Ora…innanzitutto…Dopo anni di attacchi violenti, feroci, cattivi, trappole di vario genere e tipo non è venuto fuori nessun aspetto negativo della vita politica di renzi anzi ogni volta ha querelato e vinto, quindi parliamo davvero di attacchi con l’unico scopo di screditare un individuo allineato in modo diverso rispetto al sistema… E alla fine il punto è questo… Perché Renzi? Molti si scervelllano su questo punto anche se penso che la cosa sia molto semplice… Alla sinistra non piace “l’uomo solo al comando” o presunto tale, è preoccupante, imprevedibile, probabilmente fuori dagli schemi e Se un uomo esce dagli schemi prefissati, se per farlo agisce in modo non consolidato e non conosciuto, se non teme di mettere in discussione cose che non lo erano mai state, come lobby e centri di potere quali il sindacato ad esempio, o come le potenti correnti del. PD di cui anche ultimamente abbiamo sentito parlare nella vicenda del passaggio da zingarareti a letta… e se facendolo si mette in luce più di chiunque altro (parliamo di un segretario del PD che lo ha portato al 40%, parliamo di un presidente del consiglio che ha fatto crescere L’Italia come pochi e si è ritagliato un ruolo centrale in Europa e nel mondo, di una figura politica che stava provando a costruire una struttura nuova del paese con una riforma istituzionale unica ma soprattutto, sua grande colpa, che ha provato a rifondare una nuova idea sinistra troppo intrisa di vecchi schemi) ecco che per tutto questo si crea molti nemici un po per gelosia, un Po per timore, invidia, paura, idee e ideologie contrarie… E così ci troviamo ad oggi in questa assurda e grottesca situazione in cui un uomo di valore è costretto a difendersi dalle portinerie dei palazzi del potere e gli viene addirittura rifiutato il diritto di replica come Appena successo su report. Ma il tempo è gentiluomo dice proprio Renzi e io gli credo perché finora così è stato e starò con lui convintamente fino a prova contraria, e questa ultima cosa vale alla faccia di chi ci vuole solo fantocci: io non sono un fantoccio ma un Uomo che ragiona con la propria testa… E tu?

Io non sono un fantoccio ma un Uomo che ragiona con la propria testa… E tu?

