L’egemonia culturale del grillismo.”anche i grillini possono rivendicare il piccolo trionfo della loro piccina egemonia culturale.”

L’egemonia culturale del grillismo.

La ola per Draghi che lavora gratis: ecco la frontiera virtuosa della politica psicotica.

“anche i grillini possono rivendicare il piccolo trionfo della loro piccina egemonia culturale.”

Ottimo articolo, bravo Feltri. Ora non rimane da chiedersi se con il grillismo si sia raggiunto il fondo o se ci siano altri orrori, politici, culturali o semplicemente umani, che dovremo sopportare. E da chiedersi anche se il grillismo scomparirà completamente o quasi nella prossima elezione oppure se dovremo sorbirci la sua lunga agonia. Anche un malato in fin di vita può combinare ancora guai seri. Purtroppo alternative solide ce ne sono poche. Da una parte i salvomeloni, dall’altra i figli di Gramsci che ormai hanno perso la trebisonda.

Anche se ricorderei che il modernizzatore e liberale Craxi favori` l`ascesa di Berlusconi, pure con atti di imperio tipici del personaggio (come dare via libera alle tv fininvest) e che lo stesso Craxi non si sottrasse alla corruzione dalle mani spoche vigente in quei tempi. Anzi. Che anche altri fossero in quel modo corrotti non interessa a chi vuole il bene del paese. Anche quello contribui` all`ascesa del grillismo. Quanto a Galli della Loggia “lungimirante” mi fa solo ridere. L`egemonia culturale della sinistra e` stato un fatto della storia italiana, ma dire che il comunismo “nell`accezione gramsciana” avesse vinto e` stata solo una boutade. SI: Verissimo, caro Feltri. L’inizio sciagurato dell’anti-politica é iniziato con il lancio delle monetine a Craxi. Grillo, che allora era ancora un comico blaterante, aveva i socialisti come obiettivo unico dei suoi strali. Del resto anche Berlusconi scese in politica presentandosi come un non-politico. Ma l’idea che un politico meno lo paghi e più dimostra di essere onesto é veramente un’aberrazione. In qualunque campo se vuoi i migliori devi pagarli di più. E se poi Draghi non si fa pagare perché ne ha del suo, nel momento che non se ne fa pubblicità tanto di cappello. E se ai parlamentari grillini viene chiesto di restituire parte degli emolumenti al movimento quale che ne sia lo scopo e a pagare un mensile a Casaleggio, se non si ribellano sono degli sprovveduti senza futuro. In fondo Grillo e Casaleggio predicavano un’assurdità come la decrescita felice, anche se la decrescita di Grillo include una villa in Maremma.

PS: Negli ultimi 30 anni gli (ex) comunisti hanno governato la società civile italiana, con le loro idee e la loro visione, in un regime di sostanziale monopolio culturale, da Europa ed euro ai diritti civili, passando per le riforme economiche, sociali, la precarizzazione del lavoro in favore delle multinazionali dislocate all’Estero e le politiche pro immigrazione, con i risultati disastrosi e fallimentari che tutti iniziano a vedere. Ma il peggio deve ancora arrivare.

MA: Qualsiasi sistema di potere per mantenesi deve dare l’idea di essere sull’orlo di un precipizio, diventando così l’unica ancora a cui i cittadini possano aggrapparsi per non cadere.

Lette in quest’ottica anche gli anni di lotte al terrore, o più recentemente quelli della pandemia assumono i contorni più normali dell’affermazione della egemonia culturale che ha portato al potere una determinata classe politica.

Nella politica moderna la precarietà, l’immigrazione non sono problemi da risolvere ma diventano occasione per fare propaganda a proprio vantaggio, la metafora delle bandierine è la più calzante.

Il peggio, che SI prevedi, per me non esiste, esistono trasformazioni sociali, queste trasformazioni possono essere guidate da una politica lungimirante o usate come spettro della catastrofe costringendoti a viverle in quel modo.

Purtroppo la politica italiana e con essa anche i cittadini elettori sempre più spesso scelgono la seconda via, in una visione “tafazziana” della realtà che non assicura alcun progresso.

OK :Su alcune cose tipo politiche migratorie, o meglio, assenza di politiche migratorie, possono essere figlie di questa sinistra, ma mescolarci l’Euro mi fa sorridere, come al solito si tira dentro la moneta unica per coprire i nostri difetti, siamo l’unico paese dell’area euro che non cresce, le precarizzazioni all’italiana sono figlie di un mercato del lavoro bloccato , in un paese privo di politica industriale, con riforme vere che non sono mai state fatte da nessuno dei partiti (e bocciato chi le voleva attiare) dell’intero arco costituzionale che si sono susseguiti alla guida del Paese. Perché se c’è un tratto distintivo che unisce i governi degli ultimi 30 anni, è quello di non aver fatto nulla per creare una nazione moderna, con regole certe e uguali per tutti, mantenendo invece un paese inesorabilmente legato al passato, senza una vera visione del futuro, mentre i nostri vicini programmavano a vent’anni, noi guardavamo solo al prossimo appuntamento elettorale, e quando dico noi, parlo anche del famoso popolo.

