Ma che potrà mai fare un senatore di serie B contro il resto del mondo?

“Salvini ci fa perdere i soldi del Recovery” La capogruppo Pd al Senato lancia l’allarme dopo i no della Lega a Draghi

Salvini ha detto, Salvini ha fatto, Salvini ha….Basta!!!

Non si può stare dietro a uno che spara tutto quello che gli passa per la testa.

Sarebbe ora di fare e di lasciare al loro destino quelli che parlano per farsi pubblicità e basta.

“Salvini getta cattiva luce sul lavoro che l’Italia sta facendo. Offre pretesti per far dire a quei Paesi sovranisti di cui è amico, e che non volevano sostenere la politica europea del Recovery Fund, che l’Italia non è all’altezza…..” o Salvini si da’ una calmata o fuori Giorgetti e Co. dal governo, la Lega di lotta e di governo è una colossale presa per i fondelli e Draghi deve porne un termine.E sinceramente la già fatto, non cagando il CAPITONE e proseguendo a testa gassa al programma di modernizzazione con riforme programmate con l’europa,indispensabili per l’ITALIA.

Quando sarà che i signori del PD ci svelerà no i loro programmi al di là delle fuffe delle parole vuote e dei luoghi comuni da dibattito al cineforum? Fate sfoggio della vostra famosa intelligenza ed illuminate i!! Di cosa dice Salvini non ce ne frega niente, parlate di voi, non del vostro vuoto cosmico ma di cose concrete!!

