Ma come? Prima la Destra invocava Draghi… e ora lo vuole mummificare mandandolo prematuramente al Quirinale??? Draghi DEVE RESTARE a Governare !

Draghi fa spallucce, Salvini resta solo.Il premier va avanti sulle riforme di fisco e giustizia malgrado i distinguo leghisti.

E la guerra all’arma bianca la vince chi? Ma chi ha la maggioranza in questo parlamento … è la democrazia … Salvini e i suoi tontofan che fanno ? Un colpo di stato oppure rosicano.

Mi pare che con l’Europa i patti siano chiari: no riforme=no euro. Non credo che Draghi si farà condizionare dalle bizze infantili di personaggetti ridicoli come salvini e letta.

Ora vediamo se ho capito bene. Secondo voi Draghi sarebbe il “tramite dei poteri forti finanziari transnazionali”? Beh, se così fosse se ne dovrebbe dedurre che l’intero arco parlamentare, ad eccezione di FdI, sarebbe “contiguo” a tali poteri, visto che gli ha dato la fiducia a Draghi come PdC. Ma se così fosse ciò significherebbe che tutti i partiti – escluso FdI – lo erano anche prima di votare Draghi (sa, non si diventa “amico” dei “poteri forti” da un giorno all’altro).

Morale: lei l’ha capito che ha scritto una grossa stupidaggine?

Su una cosa mi trovate del tutto daccordo, ovvero sul fatto che Draghi è, come voi dire, “il fideiussore del nostro debito”: Ora, siccome i soldi non ce li mette Draghi di tasca sua, si domandi come mai il resto del mondo è disposto a darci credito a buon mercato nonostante l’enorme debito pubblico.

Sul”curatore fallimentare” è meglio stendere un velo pietoso: ho quasi 70 anni e non ho mai visto in vita mia concedere credito (oltre 200 miliardi!) a chi starebbe per fallire. Si rende conto di cosa sta dicendo?

Ah, ho capito. Forse voi siete altri che ancora devono elaborare il lutto per la “scomparsa” (ovviamente solo politica) di Conte! Su, si fatevi coraggio, la vita va avanti: tolgliete la fascia nera al braccio e siate più ottimisti …

Salvini mi tiene allegro; è come Penelope che di notte disfaceva ciò che tesseva durante il giorno. E mi ricorda anche Superciuk, il vecchio spazzino alcolizzato che decide di rubare ai poveri per dare ai ricchi; un super eroe del male che fa uso della fiatata mefitica…al mojito, come superpotere per scompigliare il nemico; uno che va contro tutte le regole buoniste e politicamente corrette. Lasciamolo cicalare, tanto non andrà oltre. Sino a quando gli storditi abboccano, ma stanno diminuendo, lui sguazza. Zaia, Giorgetti pigliatevi la Lega abbiamo bisogno di una destra, espressione della laboriosità del nord produttivo. Una destra seria, pulita, liberale, illuminata. Il populismo di Salvini, per me, è destinato solo ad abbaiare alla catena

PORELLO: A salvini sta franando tutto? dai che tra un pò arrivano le ciliegie a fargli compagnia.

E poi subito al Papeete pronto per un altro colpo di sole come l’estate 2019. Pur di non calare nei sondaggi e regalare voti alla Meloni tornerà all’opposizione, a ballare l’inno con il mojito in mano mentre il figlio gioca con la moto d’acqua della Polizia di Stato . Ma questa volta resterà da solo attaccato…. al palo della lap dance, mentre Zaia e Giorgetti lo fanno fuori e si pappano la lega.

MA: Zaia e o Giorgetti non hanno preso l 80% e comunque, anche se avessero preso il 100%, cambierebbe poco: iniziano a capire anche gli zucconi veneti e lombardi chi è Zaia o Giorgetti. Un centro di potere che ormai ha invaso la società lombardo veneta, dalla magistratura alle nomine pubbliche, al credito alle imprese amiche e al controllo ossessivo dei media. Se vi pare che in lombardo veneto di viva bene, posso dirvi che potremmo vivere molto meglio: meno inquinamento, più tasse ai ricchi inquinatori del prosecco, meno banche in mano alla politica, più democrazia a livello parlamentare lombardo veneto.

Caro destroso SALVINIANO O E MELONIANO. Draghi ci lascia legati mani e piedi agli impegni che lo Stato sottoscrive con l’Europa. Da novembre noi saremo completamente immersi in questi programmi e al controllo che determinerà se noi avremo i meno accesso a questi fondi. E siccome i fondi ci servono, noi faremo la riforma della PA, quella della giustizia e anche quella di Paperino se ce lo chiederanno.Infatti, come puoi notare, tutto questo è già calendarizzato, con o senza l’appoggio di Salvini. Il nordest produttivo, che lavora con l’Europa del nord, non ha la benché minima intenzione di restare fuori da questa gestione, molto giustamente a mio parere.

Ma come? Prima la Destra invocava Draghi… e ora lo vuole mummificare mandandolo prematuramente al Quirinale??? Draghi DEVE RESTARE a Governare !

