Salvini a Milano e Meloni a Roma dovrebbero candidarsi a sindaco, così dimostrerebbero di che pasta sono fatti. Certamente è più comodo continuare a vendere aria fritta ai propri adepti.

La lezione di Albertini a Salvini e Meloni.La rinuncia dell’ex sindaco di Milano (e di Bertolaso) svela il buco che c’è a destra

Vedo che molti di noi parlano dei 5S… qui si parla di DESTRA… e i due cavalli di razza Albertini e Bertolaso non possono farsi mettere la cavezza dai due scaracollati leader Salvini e Meloni. Competere con una Destra seria sarebbe molto interessante per una Sinistra seria. (Tolti di mezzo, naturalmente, i Cretini)

Condivido in pieno l’articolo e mi permetto di sottolineare un punto che considero molto importante : saper fare campagna elettorale e governare sono ” mestieri” del tutto diversi. Questa legislatura, a questo proposito, è emblematica : i 5 stelle hanno ottenuto uno strabiliante successo elettorale cui ha fatto seguito un’autentica debacle al governo del Paese. Lo stesso Salvini, nel periodo che ha ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni ha mostrato tutti i suoi limiti. Per concludere se non hai adeguata competenza e/o esperienza, non è che il successo elettorale possa sopperire a queste deficienze. Per concludere con un esempio, non è che la Meloni, ora che i sondaggi le accreditano quasi il 20% dei consensi, è diversa da quando aveva appena il 4% dei voti. L’arte del Governo, specie di un Paese complesso come il nostro, non è certo facile, tant’è che nei momenti critici, si è sempre stati costretti, come oggi, ad affidare le sorti del Paese non al politico più votato ma al personaggio di maggiore e riconosciuto valore. I nostri Politici debbono farsene una ragione !

Possiamo dire che in Italia ci tocchera votare il meno peggio è quasi un eufemismo, da un lato abiamo la solita destra berlusconiana, piena di ladri, corrotti ed inetti, dall’altra parte abbiamo una sinistra tutta belle parole e promesse, ma senza risultati concreti ed al servizio dei potentati economici, che ultimamente, pur di mantenere il suo potere, incomicia a mostrare pure pulsioni dittatoriali.OK MOLTA nostalgia del passato ? O! Ariprendetevi l’Arcuri o il portatore di pochette, l’uno supercommissario ai fallimenti , l’altro voce ventriloqua di Rocco tarocco, il portatore di veline finite come carta igienica… COSA CI RIMANE! IO DICO ITALIA VIVA UNICO PARTITO CHE FA VERA POLITICA PER L’INTERESSE DEL POPOLO ITALIANO. E SPERO E MI AUGURO CHE L’ELETTORE SI MATURATO VOTANDO ITALIA VIVA.

PS: Con una battuta (ma non troppo) i dirigenti leghisti sono più occupati a difendersi dalla magistratura che ad amministrare. Trovatemi uno che non ha avuto problemi con la giustizia…impossibile! La vicenda della pandemia di Covid ha rivelato fin dallo scorso anno, la vera natura della Lega, un partito basato su poche idee confuse o velleitarie e con un personale politico che si e no riesce a gestire l’ordinaria amministrazione di territori tutto sommato ricchi e che non hanno bisogno di nulla, ma che quando si trova ad affrontare problemi seri, emergenze vere, si mostra del tutto impreparato, e privo persino del normale buon senso che dovrebbe spingere il politico a rivolgersi subito a chi possiede le competenze giuste per affrontare le questioni. Il federalismo? Il federalismo tanto sbandierato esce molto ammaccato da tutta la gestione sanitaria. la Lega solo in apparenza è a favore delle partite IVA, è da sempre semmai a favore del settore pubblico e lo ha sempre difeso, il così detto socialismo municipale che viene gestito in maniera clientelare e inefficiente, la mangiatoia delle Ferrovie Nord, Aria dimostra il complicato rapporto tra la sua classe politica leghista e il denaro.

Salvini a Milano e Meloni a Roma dovrebbero candidarsi a sindaco, così dimostrerebbero di che pasta sono fatti. Certamente è più comodo continuare a vendere aria fritta ai propri adepti. ultima modifica: da

