Grazie Papa Francesco, ci ricorda che tutti siamo responsabili, smascherando le notizie false. Noi di Italia Viva chiediamo da tempo di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sulle #FakeNews. Speriamo che venga approvata presto le legge al Senato. Per la verità, sempre.

Maria Elena Boschi

Tutti siamo responsabili della comunicazione che facciamo, delle informazioni che diamo, del controllo che insieme possiamo esercitare sulle notizie false, smascherandole. Tutti siamo chiamati a essere testimoni della verità: ad andare, vedere e condividere. (Papa Francesco)

Brava on Boschi , le proposte che mettete in campo sono davvero molto significative e fanno bene al paese , Avanti così, siete persone oneste , e ricche di idee e proposte .w Italia viva w i vivaci.

PS:#FakeNews. Quando si scoprirà che Mancini ha chiesto di incontrare Renzi per convincerlo a non far cadere Conte (perchè Mancini aspirava alla nomina promessagli da Conte e quindi aveva interesse che il governo andasse avanti)…Ranucci si dovrà dimettere! Perchè ha fatto credere alla gente l’esatto opposto. Basta fake news dalla Rai lottizzata dal M5S.

Brava on Boschi , le proposte che mettete in campo sono davvero molto significative e fanno bene al paese , Avanti così, siete persone oneste , e ricche di idee e proposte .w Italia viva w i vivaci. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo