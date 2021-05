I risultati certi di questa campagna militare sono:– la costruzione di nuove case per i “coloni” israeliani e l’esproprio di proprietà di cittadini palestinesi;– la distruzione dei rifugi e di buona parte delle infrastrutture logistiche di Hamas;– l’uccisione di dirigenti di Hamas insieme alle loro famiglie e ai vicini di casa o di quartiere;– e, soprattutto, una nuova generazione di giovani palestinesi, orfani o meno, cresciuti nella povertà in cui sono costretti e nell’abbondanza di odio nei confronti di Israele.

Israele è un paese che può contare sull’appoggio degli USA, ma è isolato, circondato da tutti Stati arabi con forti minoranze palestinesi all’interno di questi Stati.

Ora c’è un’intesa con l’Arabia Saudita in funzione anti Iran, ma la cosa è limitata a questo ambito e non è detto che duri nel tempo.

Le generazioni dei nostri figli e nipoti vedranno certamente l’esistenza di Stati arabi nel mediterraneo orientale, ma non è per nulla certo che alle soglie del 2100 possa ancora esistere l’enclave di uno Stato Israeliano in un medioriente arabo.

Ci potrebbe essere una fragile spiraglio se la natalità Israeliana fosse superiore a quella araba, ma la realtà non è questa, il numero di persone è in sproporzione a svantaggio di Israele e gli spazi sono quelli che sono anche volendo considerare tutti i territori occupati.

L’esistenza di Israele poggia prevalentemente solo sulla forza militare, ed è una base troppo, troppo labile perché possa durare indefinitamente.

Israele speri che nasca un nuovo Yitzhak Rabin e che non nasca mai tra le sue “colonie” il suo Erode assassino, sempre che l’odio profuso a suon di bombe non tarpi le ali all’affermarsi di una leadership palestinese pronta alla pace.

Il problema di Israele e Palestina sono i torti della storia e la risposta a cui si è data a questi: l’odio.