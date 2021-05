Ddl Zan, la Chiesa apre: si faccia la legge, ma la scrivano meglio.Il cardinal Bassetti, presidente della Cei: il testo deve essere più chiaro.

OK E VERO CHE IL TESTO SIA CHIARO ,PER NON DARE ADITO AD INTERPRETAZIONI VARIE! MA! Che c’entra la chiesa, come può una organizzazione religiosa che non riconosce i diritti degli omosessuali pretendere di influenzare lo Stato su una legge che tutela gli omosessuali? Non gli basta al Vaticano aver rubato 5 miliardi di euro di tasse agli Italiani, aver rubato diritti, obbligare l insegnamento del Cattolicesimo nelle scuole ? Pagare i preti con i soldi dei cittadini, mantenere il proprio patrimonio immobiliare spesso con finanziamenti pubblici. Basta con questa organizzazione di sanguisughe manipolatrici.Ormai pretendono anche di dettare le leggivdello stato. Una vergogna che puo’ esistere solo in Italia .E non si sentono politici protestare per questa ingerenza . Tutti a capo chino per qualche voto in piu’ .UNA CLASSE POLITICA FATTA DI TIMOROSI DON.E’ divertente come in ogni dove si senta di apertura della chiesa al ddl Zan quando il finale della dichiarazione del Cardinal Bassetti è una stroncatura a tutto tondo: la legge non serve perchè le tutele sono già inserite in leggi precedenti ed è scritta male. Cosa deve dire di più che gli fa schifo? Ingerenza intollerabile da questi uomini in sottana. Pensano di essere la nostra “Camera dei Lord” con diritto di parola sulle leggi della Repubblica. Pensino a pregare e a fare ordine in casa loro che ne hanno bisogno.La Chiesa è una bellissima cosa che rispetto, però sulle leggi italiane il becco non dovrebbe metterlo. O meglio, lo metta pure, il becco, ma la cosa si fermi lì. Governare è una cosa, salmodiare un’altra.

E VERO CHE IL TESTO SIA CHIARO ,PER NON DARE ADITO AD INTERPRETAZIONI VARIE! qui stà tutta la pericolosità del DDL ZAN. Gente rancorosa e violenta che cerca scuse per mettere in carcere il “nemico”. La storia della politica (comunismo, nazismo e fascismo) è lì a dimostrarlo: chi non lo pensa come me deve andare in carcere.Si inventano “diritti” per mettere in prigione chi dissente. Preghiamo per questa persone.

Ormai pretendono anche di dettare le leggi dello stato. Una vergogna che puo’ esistere solo in Italia . E non si sentono politici protestare per questa ingerenza . Tutti a capo chino per qualche voto in piu’ . UNA CLASSE POLITICA FATTA DI TIMOROSI DON ultima modifica: da

