Quirinale, un presidente per tutte le stagioni | L’HuffPost (huffingtonpost.it)

“Un uomo per tutte le stagioni” ha vinto 6 premi Oscar nel 1966; “l’uomo per tutte le stagioni” Conte ha sgovernato il Paese negli ultimi anni … visto che sotto questa etichetta si va dal meglio al peggio, sarebbe bene non abusarne e comunque andare a colpo sicuro.

Una figura, cioè, rispettata e rispettabile tanto adesso quanto nelle prossime legislature in quanto di autentica garanzia, indiscutibilmente super partes e come tale accettata da tutte le forze politiche se possibile già al primo turno, evitando lo scannatoio dei voti segreti e dei franchi tiratori.

MA CHE COSA E” LA POLITICA? non e” piu” l’espressione del proprio pensiero? che contorsioni bisogna leggere, si teme l’incivile, il colpo di mano…ma non lo meriterebbero persone che ragionano cosi”?

Tutto questo articolo, del tutto incentrato su questioni interne, non tiene conto di un importantissimo elemento.

Già ai tempi del presidente precedente si è visto quanto la figura presidenziale, oltre alle funzioni ed ai compiti “interni”, svolga anche la funzione di “terminale” di raccomandazioni, suggerimenti, sollecitazioni ed indicazioni provenienti dall’esterno, ed in particolare dal contesto internazionale in cui siamo bene o male inseriti.

In un nazione come l’Italia, dove i governi sono tradizionalmente di breve durata e pure alquanto variabili nella composizione di chi li sostiene, il PdC non può, se non “pro tempore”, svolgere questa funzione di “riferimento per l’esterno” che, in linea di principio, sarebbe sua.

Non resta che il PdR, unica figura che possa godere di sufficiente “stabilità”.

E dunque, visto che, se non da ora, pochissimo è il tempo disponibile per individuare figure potenzialmente idonee, c’è poco da scegliere.

Mattarella bis, o Draghi o una figura che, quand’anche apprezzabile, sarebbe talmente figlia di compromessi al ribasso da non riuscire a garantire nulla, a meno di imprevedibili sorprese.

Se il rifiuto che ha fin’ora espresso cambiasse, per qualsivolgia e “ufficiale” motivo, Mattarella sarebbe senz’altro in pole position.

Se ciò non avvenisse…mah, le cose si complicherebbero non di poco perché il nuovo PdR, fosse anche Draghi distolto obtorto collo dal suo impegno principale, si troverebbe in una brutta situazione.

Nell’ipotesi (perché solo questo è) che Salvini, Meloni & C vincano le elezioni nel 2023 (o casomai anche prima), il nuovo PdR si troverebbe comunque obbligato ad affidare l’incarico ad un esponente del CDX.

Cosa questa non molto gradevole per chiunque non fosse una figura almeno inizialmente di basso profilo.

Draghi e Mattarella: Draghi è impegnato col PNRR e chi lo ha messo li per gestire i 191mld UE non intende rimuoverlo. E già si dovranno fare delle alchimie non da poco per “scavallare” le politiche del 2023 mantenendolo in sella fino almeno al 2025-6. Il 2023 è troppo vicino e il PNRR sarà a meno della meta del cammino. Per cui non resta che Mattarella, l’uomo che ha permesso di mettere Draghi come PdC in linea con le richieste di chi doveva sborsare 191mld all’Italia. Una sorta di garanzia istituzionale. Per cui “..con grandissimo senso dello Stato e per il supremo bene del Paese in un momento di grande delicatezza per le sorti dell’Italia…” Mattarella si farà, a mio avviso, un altro mandato.

Quirinale, un presidente per tutte le stagioni ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo