REPORT A UN PALMO DAL NASO CON UN PALMO DI NASO.

Quanta feccia che sta venendo fuori, oltre ogni peggior immaginazione. Se fosse vera la trama di fango contro Renzi, sarebbe roba da regime, alla faccia del governo del popolo.Sarebbe uno dei governi più sudamericani della storia italiana, un intreccio tra servizi segreti, potere politico e probabilmente anche la magistratura con le sue “correnti” assurde. D’altronde quando al potere mettiamo gente che voleva tagliare fondi ai giornali “nemici”, che taglia a casaccio i parlamentari pur di indebolire la democrazia parlamentare, che sequestra poveri in mare per risolvere il fenomeno dell’immigrazione e cerca “responsabili” per restare sulle poltrone, di cosa ci dovremmo meravigliare? Bisogna fare chiarezza e mi pare che Renzi lo abbia già fatto urbi et orbi. Io non mi fido di chi vuole Renzi politicamente morto. Sarebbero capaci delle cose peggiori. L’odio si ritorcerà contro.

Lo scorso mercoledì 12 il Copasir, allarmato dalla notizia sul noto incontro segretissimo, svoltosi nella massima indiscrezione di un parcheggio autostradale e sotto l’occhio di una decina di telecamere di sorveglianza, convoca il capo di tutti i capi dei Servizi segreti per interrogarlo sull’accaduto.

Il dottor Vecchione, pur avendo avuto una settimana di tempo per prepararsi all’interrogatorio, si presenta a mani vuote. Per meglio dire a testa vuota, dato che non fornisce al Copasir nessun elemento utile o inutile che sia.

Ritiene che l’incontro tra Renzi e Mancini sia stato un incontro privato, per questo non ha alcuna notizia sui contenuti, né il suo agente lo ha relazionato in proposito. Insomma, il dottor Vecchione, nominato direttore del Dis da Conte, che lo tiene in grande stima, non sa perché un suo dirigente, anche lui portato in palma di mano dall’avvocato del popolo, fosse lì.

I membri del Copasir lo incalzano, ma lui non sa nulla di nulla ed è tutto un “non so”, “mi informerò”.

In quei giorni pre natalizi del 2019 ci sono da nominare tre vice direttori dei Servizi e Mancini, al quale Conte ha promesso una di quelle nomine, sta facendo il giro d’Italia, parlando con quanti può per farsi appoggiare o quantomeno per tentare di prevenire opposizioni frontali.

Vecchione conferma che fosse d’accordo con Conte sulla promozione di Mancini, ne avevano parlato direttamente.

Così Mancini, il quale aveva fiutato l’aria di crisi di governo, cerca appoggi anche tra gli oppositori del suo sponsor principale e chiama anche Renzi.

Alla richiesta dei commissari di dire se non abbia trovato inquietante che un suo dirigente si fosse fatto riprendere da una insegnante, al posto della quale ci sarebbe potuto essere un agente straniero, Vecchione risponde candidamente che “comprende quella domanda”.

All’insistenza del Copasir per sapere se dietro quel video ci sia una operazione interna dei servizi risponde “mi informerò”. Punto.

Dopo poche ore Draghi sostituirà Vecchione mettendo alla testa del Dis Elisabetta Belloni. Persona seria, competente, indipendente.

Nei prossimi giorni il Copasir ascolterà Renzi. Non sappiamo se il senatore avrà altro da aggiungere su questa vicenda, che si va delineando in modo sempre più chiaro e tale da escludere qualsiasi illazione, come quelle fatte da Report e dal Fatto Quotidiano, sui contenuti di quel colloquio.

Ricordiamo che Ranucci presentò il suo scoop come la traccia di un complotto ordito da Renzi con l’aiuto dei Servizi per far cadere Conte, proprio pochi giorni dopo l’illazione sul complotto fatta da Bettini.

Niente di più politicamente inverosimile, viste le posizioni divergenti degli attori presenti e non. Posizioni che un “bene informato” come Ranucci conosce bene, ma che non sono presenti nei profluvi di Report perché contraddittorie con la tesi, falsa, che voleva sostenere.

Una cosa è certa, la tesi del complotto di Renzi contro Conte non sta in piedi, come non regge quella della “professoressa”.

Sarà invece interessante sapere, come accerterà una inchiesta nei Servizi, se si possa escludere una operazione organizzata da Mancini o dai suoi avversari interni, e che ruolo abbia avuto Report in tutta la vicenda.

Perché se c’è stato un uso improprio dei Servizi è più comprensibile che sia stato architettato contro Renzi.

Preferiranno fare la figura dei fessi piuttosto che parlare, come ha fatto Vecchione che ha preferito farsi cacciare?

Infatti, dopo Renzi, il Copasir ascolterà Conte per sapere dei suoi discussi rapporti con le intelligence russa e soprattutto degli Usa di Trump. E magari capire il perché della sua ostinazione, irrituale, a mantenere il coordinamento dei Servizi, che sarà costretto a cedere solo dopo le insistenze pubbliche di Renzi, che si intensificheranno proprio nelle settimane seguenti quel colloquio nel parking.

Renzi ha fatto una battaglia politica a viso aperto, non ha avuto nessun bisogno di essere aiutato per vincerla, se non dall’incapacità di governo e dall’insipienza arrogante di Conte.

Umberto Mosso

