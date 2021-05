La nuova sfida di Draghi è riformare il paese fregandosene dell’opzione Salvini fuori dal governo.

Fare quello che si può o fare quello che si deve? I paletti per governare una nuova stagione del draghismo: la non unanimità.

Whatever it can o whatever it takes? Le parole consegnate a Repubblica da Matteo Salvini sulle riforme che in questo governo non si dovranno fare hanno riportato al centro del dibattito politico una domanda importante alla quale già si può provare a dare una risposta. La domanda è politologica, ed è dunque scivolosa, ma è una domanda con la quale occorre confrontarsi per provare a disegnare una cornice utile a orientarsi nei prossimi mesi della legislatura: Matteo Salvini vuole staccare la spina a questo governo? E se sì, quando lo farà? NEL FATTEMPO IL FRACCHIA SALVINI CONTINUA A PRENDERE PER IL CULO IL POPOLO IALIANO.

