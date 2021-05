Bastava che l’insegnante si fosse fatta i cavoli suoi..poi siamo arrivati a capire che così fan tutti..Dopo tante puntate del grande fratello anche l’insegnante ho capito speriamo non insegni a scuola ai ragazzi queste stupidaggini. Purtroppo riescono a convincere anche le persone ragionevoli che Renzi sia sempre dalla parte del torto…gutta cavat lapidem.Ma non è che sotto sotto bisognava rilanciare l’autogrill e a costo zero si sono fatti una bella pubblicità?

Io indagherei se esistono relazioni tra la trasmissione e la proprietà dell’ormai famoso autogrill di Fiano Romano. Sicuramenta.Dopo dovrebbero chiudere la trasmissione , tutti a casa !

Non riuscendo a ribattere su nessuno dei temi politici insistono con l’Autogrill, come qualche mese fa insistevano con le conferenze all’estero, come qualche anno fa insistevano con le banche. Sono ossessioni. E le ossessioni, se prese per tempo, possono essere curate. A chi insiste nell’attaccarmi su questi temi – e non sulla politica – rispondo con il sorriso più grande: voi seguite pure le vostre ossessioni, io preferisco seguire i nostri sogni. Perché è più bello così.

Vai grande Matteo non fermartiiiii! chissa cosa si sono detti… Conte incontra un tipo losco nelle sedi istituzionali… chiarire subito!!! Report non è un tribunale! È giornalismo! E da sempre non ci sono stati contraddittori.. Fermo restando che si da la possibilità di intervista per dire ciò che si vuole…sentire.La trasmissione è nata così e morirà, quando più tardi possibile, mi auguro, così come è nata, se ne faccia…. fatevene un ragione, nessuna eccezione per chicchessia! Non siate monotoni! Mettete, ogni tanto, le vostre stratosferiche possibilità e le vostre indiscusse doti!!! Il contraddittorio continuate a farlo dove lo avete sempre fatto…. in tribunale, ambiente a voi più familiare e consono!!!

Questo Mancini alla fine lo hanno incontrato tutti, ma solo su Renzi sono riusciti a fare 3 puntate di #Report …finora.

