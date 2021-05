Renzi, ‘Conti ha lasciato incarichi in Iv, è candidata indipendente’

Isabella Conti “si candida non come Iv, è candidata come indipendente. Siccome l’unica critica che le fanno è che amica di Renzi, ha lasciato gli incarichi in Iv, se può aiutare. Valutate Isabella per quella che è, è l’unica donna che il centrosinistra sta esprimendo, è brava, capace, competente, non c’è partita. Non ho candidati a Bologna, facciamo un servizio alla città”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

Devo dirvi che da quando Bonaccini, fu quasi costretto a pronunciarsi sulla crisi di governo, dichiarando che Renzi aveva sbagliato a fare andare giù Conte, non mi sorprende sapere che appoggia Lepore, un uomo d’apparato come lui.Tutti uguali questi politici sono veramente degni di essere chiamati FANFARONI infatti Bonaccini come disse uno più grande di lui ,ha perso la spinta innovativa per tornare alla sua vecchia cuccia ,è vero un buon politico deve avere anche una buona dosi di coraggio altrimenti rischia di diventare statico e stantio,forza Isabella il rinnovamento.

Dato che quasi certamente Bonaccini sarà il prossimo “vero” candidato alla segreteria del PD ( tutti sanno che letta è posizionato lì come una toppa sulla camera d’aria bucata, in attesa della gomma nuova), giustamente ha già iniziato a portarsi avanti col lavoro.

Parto dal presupposto che Bonaccini ha dimostrato di essere un bravo presidente, l’Emilia Romagna sotto la sua guida è rimasta ai vertici del benessere nazionale, anzi certe eccellenze sono davvero fiori all’occhiello per tutti noi.

Dico ciò per coerenza e per onestà intellettuale, avendolo convintamente votato in entrambe le tornate elettorali.

Ora torno al caso in questione, alla presa di posizione sulla scelta del candidato di sinistra alle elezioni municipali a Bologna.

Ogni soggetto politico ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni ed il proprio appoggio… Anche se chi ricopre una carica istituzionale dovrebbe valutare bene e calibrare le proprie espressioni di consenso.

In questi momenti si smarca dal proprio ruolo di governatore per indossare la casacca del tifoso con l’abbonamento e la tessera in tasca.

Niente di irregolare o anti istituzionale, solo moralmente abbastanza squallido e pure ineducato per essere precisi.

Mi ricordo benissimo i comizi nell’ultims campagna elettorale per le regionali, quando la paura di perdere a vantaggio del nulla Borgonzoniano, vide Bonaccini coinvolgere su di se tutte le forze di sinistra e progressiste… E ricordo I comizi con a fianco elly schlein e isabella Conti.

In particolare mi sono andato a rivedere l’ultimo comizio elettorale, l’ultimo appello per l’unità, e ricordo indelebili gli interventi dei sindaci della regione, donne, giovani e decise…

Riascoltate le parole della Conti in quella occasione e poi per un attimo pensate se tanta gente scelse Bonaccini proprio perché appoggiato da quella ventata di novità e riformismo, che ora Stefano sembra avere scordato.

Comunque il tempo sa bene come e quando presentare il conto..

