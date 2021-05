“C’è grande debolezza del M5s, è dilaniato. Non si sa non solo chi è il leader, ma non si sa chi sono gli iscritti. E’ disintegrato, dilaniato sulla piattaforma Rousseau, sui soldi, sul terzo mandato. E un dato di fatto”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

QUESTA È LA DIMOSTRAZIONE CHE IL POTERE LOGORA….SOPRATTUTTO SE SEI UN NULLAFACENTE SENZA ARTE NE PARTE.ERA GIA SCRITTO NEL LORO D.N.A. SENZA COMPETENZA E TANTA IGNORANZA BORIOSA SI DURA UN BATTER DI CIGLIA.

