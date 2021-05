IO STO CON ISABELLA CONTI..

Per la Bologna del terzo millennio che non rinnega le sue prestigiose radici e la sua “bolognesità” fatta di civismo, strade del centro storico e le cerchie di mura a partire da quelle del mille ne sono lo scrigno e i suoi portici che invitano a vivere la città passeggiando protetti sia dal sole che dalle intemperie.

Qui si respira cultura, qui è nata l’Alma Mater Studiorum con i suoi: Glossatori,

i suoi Cerusici, i suoi Scienziati da Galvani a Marconi; qui nella “motor valley” si formano gli ingegneri, che progettano e costruiscono, i motori che stupiscono il mondo, ciò vale anche quelli che progettano e costruiscono le macchine automatiche in cui siamo leader globali.

Non si deve spianare il quartiere universitario per sostituire alla pietra, il vetro e il cemento: il campus moderno nell’Hinterland l’“Erasmus Campus” va allargato riempiendolo di centri di ricerca collaborando con le altre università europee e la Johns Hopkins University (che da quando ho memoria è in fondo a via Belmeloro nel cuore della zona universitaria), creando con loro collaborazioni e sinergie.

Abbiamo grandi opportunità di Rinascimento, senza rinnegare il passato, ma con l’ambizione di costruire il futuro: siamo bolognesi con qualche difetto, ma infinito orgoglio, per quello che, ogni volta che abbiamo inseguito i nostri sogni, siamo riusciti a realizzare, scuotiamo il torpore della pandemia e costriamo la Bologna del terzo milennio, madre protettiva per i nostri figli, nipoti e pronipoti!

Stefano Federici