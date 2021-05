Mattarella: Questo paese ha sempre bisogno di PdR supplenti e PdC tecnici, perché NON è più in grado di governare se stesso.

Mattarella ai bambini: “Sono vecchio, fra otto mesi potrò riposarmi”. Il Pd: “Non aprire toto Quirinale ora”, Salvini: “Pronti a sostenere Draghi”

Il presidente della Repubblica, in visita a una scuola elementare romana, sembra sfilarsi dalla possibilità di accettare di correre per un secondo mandato. Immediate le reazioni dei politici, da Letta (“L’elezione è lontana, ora continuità al governo”) al leader della Lega che rilancia l’appoggio al premier per il Colle

Questo paese ha sempre bisogno di PdR supplenti e PdC tecnici, perché NON è più in grado di governare se stesso. NON E IL MOMENTO DI LASCIARCI SOLI, CON L’ACCOZZAGLIA POLITICA TRUFFALDINA INCOMPETENTE BUGIARDA CHE INLUDE IL POPOLO DALLA MENTE DEBOLE.

Presidente, si sacrifichi per la Patria e resti quanto serve per permettere a Draghi di completare il suo mandato. Non permetta l’assalto alla diligenza da parte di iene fameliche.Grazie

PERCIò Signor Presidente, fra 24 (ventiquattro) mesi FORSE potrà cominciare a pensare di ritirarsi. Diversamente sarebbe come se il Gen. Diaz avesse abbandonato il fronte del Piave per andare in siu pur meritata pensione. In Italia, in questi nostri tempi, serve un PdR supplente, pronto a togliere dalle mani dei politici da operetta il pericoloso giocattolo del governo per metterlo in mani esperte.

CARO PRESIDENTE HA SOLO 79 ANNI, praticamente un giovanotto. Non ci lasci in mani diverse proprio adesso. Inutile girare intorno all’argomento, in Italia soprattutto nel momento terribile che stiamo vivendo e che durerà ancora una decina d’anni, politicamente abbiamo solo 4 carte da giocare e per quanto mi riguarda ( e mi sembra pure per la stramaggioranza degli esperti ed informati) non ne abbiamo altre neppure a cercarle in ginocchio da Aosta a Bari:

1.il Presidente Mattarella – 2. il Presidente Draghi – 3. la insostituibile SX Democratica Riformista Progressista Propulsiva PD dei Delrio Gentiloni Ceccanti Ascani Tinagli Malpezzi Misiani Fiano Nannicini Marcucci Serracchiani Provenzano Orlando Gualmini ecc – 4. ITALIAVIVA dei Renzi Rosato Bellanova Marattin Bonetti Faraone Giachetti Boschi Annibali ecc –

Sarebbe indispensabile, di più, sarebbe un vero delitto perdere o indebolire un solo pezzo di queste quattro opportunità che qualcuno lassù ci ha regalato. Vuoi vedere che faremo di tutto per far avverare quel delitto?

Egr.Sig. Presidente Mattarella,

capisco la sua volontà di riposarsi, ma in questa situazione di tale emergenza, politica, sociale, economica e sanitaria, penso sia opportuno un suo ripensamento.

È importante vista la classe politica che ci ritroviamo che sia Lei che Draghi restiate, almeno sino alle prossime elezioni politiche, alla guida del Paese.

Forse solo così riusciremo ad uscirne vincitori.

La prego, ci ripensi per il bene del Paese.

Con profonda stima, la saluto cordialmente.

