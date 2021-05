Non immaginate quanto sia bella, una vita piena di grandi incontri !.

” Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te . . . “

(La cura, Franco Battiato)

Come capita sempre con i personaggi eccezionali, basta un incontro di mezz’ora per ricordare quel personaggio per tutta la vita.

Il mio incontro con Battiato risale alla fine degli anni 80. A Linguaglossa, presso la Comunità di Capodarco, una realtà impegnata, in varie città italiane, nell’accoglienza di persone in condizione di grave disagio. Comunità a me nota dai primi anni ’70 fino ai primi anni del terzo millennio, per frequentazioni eugubine, perugine, e non solo.

“La cura” credo sia della fine degli anni ’90.

Non saprei dire a chi si sia riferito il Maestro. Ad una persona amata, forse alla madre, ai deboli in generale, o se sia un dialogo tra l’anima e l’essere umano.

Mi piace congetturare che abbia pensato ai disabili della Comunità di Capodarco, dove l’ho conosciuto io, a Linguaglossa, quando, in pochi minuti, mi espresse il suo pensiero sulle capacità di ogni essere umano, e sul fatto che non amava che fossero definite ‘residuali’ le capacità di un disabile.

