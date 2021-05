Renzi a “Porta a Porta. Sentito e visto con grande interesse, come sempre.

Renzi a “Porta a Porta ” :

“Io credo a tutto, anche a Babbo Natale, ma su questa vicenda si è montato un caso ridicolo, perchè non c’è niente di male in un senatore che incontra un rappresentante delle istituzioni. Il luogo è l’autogrill, si è montato un caso e allora io faccio una cosa molto semplice: ho fatto una denuncia alla Procura. Chi è stato? Voi lo potete vedere perchè avete le telecamere dell’autogrill. Così si leva il vin dai fiaschi, come si dice dalle mie parti. Io non ho niente da temere, le battaglie che faccio le faccio alla luce del sole”..

Sentito con grande interesse, come sempre.

Non c’è un solo argomento, anche il più difficile e scabroso che lo possa mettere in difficoltà: sempre pronto, lucido , preciso, convincente!

Una sola annotazione: bisogna stargli molto vicino, tutti noi di Italia Viva, fargli sentire il nostro appoggio incondizionato, perché cominciano a trasparire segni lievi di insofferenza e stanchezza!Forza Matteo, noi tutti siamo con te!

