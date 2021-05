Cessate il fuoco nella notte in Medio Oriente Hamas e Israele hanno fermato le armi. Biden: grato ad Egitto per ruolo nella tregua

Ministro Heiko Maas, vedo che sei generoso a spesa degli altri. Se non fosse per quello che avete fatto anni 30/40 del secolo scorso, noi palestinesi potremmo essere nella ns. Patria.

Non solo israele ha il diritto all’autodifesa, bisogna aggiungere pure: le persone che sono stati cacciati via dalle loro case e terre 73 anni fa, DEVONO avere anche loro il diritto di riavere i loro diritti e dignità. Amici ISRAELIANI, l’avevo scritto diverse volte in passato, nel Futuro Stato Democratico Della Palestina, ci sarà spazio per chi era in Palestina prima del 1948, hanno dell’occupazione militare con condizione di ripudiare sionismo, questa ideologia razzista e colonialista. Questo sarà un ART. della nuova costituzione palestinese.

Il resto, sono venuti di massa dall’EX Unione Sovietica a 1/2 anni novanta dopo il suo crollo, questi hanno i loro paesi con le cittadinanze, non son perseguitati, ma sono arrivati come colonizzatori, quindi, devono fare le loro valigie. Invece, non metti in considerazione i milioni di profughi palestinesi che sono stati ingiustamente cacciati dalle loro case e proprietà e che vivono da quella data in campi profughi miserabili fatti spesso lamiere come tetto.

Non ti preoccupare, non siamo criminali, se no, non li avremmo accolti quando scappavano dalle persecuzioni. E,Ricominceranno fara 4-5 anni con altri lutti e distruzioni. Israele che continuerà a rubare terre ai palestinesi, nell’indifferenza delle “corti” europee e americane. Hamas lancerà altri rrazzi e Israele farà un’altra carneficina di civili innocenti.

Dei palestinesi non gliene frega una cippa a nessuno, perché sono poveri e non hanno alcun potere, buoni solo per testare le nuove armi di distruzione di massa che Israele produce in attesa che possa utilizzarle contro gli iraniani, siriani e chissà forse un giorno anche contro gli egiziani, perché il Sinai è ebraico, così il grande sogno della grande Israele sarà realizzato.

Israele-Palestina. Eydar: Siete animali o esseri umani? Odeh: Chi ha cominciato? Scintille tra ambasciatori a Porta a Porta

Un intenso botta e risposta tra l’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar e quella della Palestina Abeer Odeh, con reciproco scambio di accuse sulla responsabilità delle vittime nel conflitto israelo-palestinese, è andato in onda stasera a Porta a Porta in un’intervista di Bruno Vespa, registrata prima dell’annuncio del cessate il fuoco.

“Lei chi rappresenta? E’ una rappresentante dell’Autorità nazionale palestinese? Hamas non riconosce l’Anp, anzi Hamas ha ucciso molti poliziotti dell’Anp e ha espulso tutte le autorità palestinesi da Gaza. E adesso lei vuole rappresentare qualcuno che non la riconosce?”, ha esordito il diplomatico israeliano in studio. “Non siamo qui per parlare di Hamas, ma dell’aggressione di Israele contro la Palestina, dell’occupazione israeliana, della violazione delle leggi internazionali”, ha replicato l’ambasciatrice in collegamento da Ramallah, affermando che “tutto è cominciato” con il tentativo di sfrattare famiglie di palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est.

“Lei mente. Una disputa sulle case giustifica l’uccisione di ebrei? Siete animali o esseri umani?”, ha incalzato Eydar. “Non mi piace che qualcuno mi dica che mento, è una mancanza di rispetto. Io non sto mentendo”, ha risposto Odeh. “L’ha fatto”, l’ha interrotta Eydar. “Lei deve mantenere l’educazione, è un diplomatico”, ha rincarato la palestinese.

Il battibecco è andato avanti tra accuse reciproche (“A Gaza è un massacro”, “Non volete uno Stato, ma punire Israele”) fino alla brusca interruzione del confronto: “Non voglio più ascoltare”, ha detto l’ambasciatrice Odeh; “Si studi un po’ la storia”, ha concluso l’israeliano.

Cessate il fuoco nella notte in Medio Oriente Hamas e Israele hanno fermato le armi. Biden: grato ad Egitto per ruolo nella tregua ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo