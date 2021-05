La tassa di successione tramonta in un’ora.Draghi stoppa l’idea di Letta. Il Nazareno la rimanda alla prossima legislatura. La destra festeggia. Mario Draghi: “Mai parlato di tassa di successione. Rimbalzo Pil già in questo trimestre”

Il premier sulla proposta di Letta: “Non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”

Mi sorge il dubbio che Letta sia un infiltrato della Lega o Fratelli d’Italia per distruggere completamente quello che rimane della sinistra italiana. Renzi “lettastaisereno” SERVE ANCORA Letta è una vera manna per gli avversari del PD cioe con 209 miliardi in più solo un fenomeno poteva pensare di metetre nuove tasse nel paese con la più alta tassazione europea.E son dovuti andare fino in Francia a cercare questo tizio ??? per andare a zero nei sondaggi immaginiamo !! ne imbroccase una….senza fare meschinate !!! va bene solo per le felpe degli africani.. stai sereno 2 in arrivo !!

Ragazzi questo e’ uno furbo .lo abbiamo capito subito appena ha incominciato a parlare . In un paese strangolato dalle tasse ecco che se ne e’ inventata una nuova .

Il PD E i suoi soci a sinistra non possono farne a meno : Le tasse loro le metterebbero anche sull’aria che respiriamo .Avanti cosi’ signor Letta , un luminoso avvenire attende il suo partito

Letta fa solo fumo populista-elettorale, e non contribuisce niente a proposte costruttive sull’agenda del Governo Draghi. Di per sé, un ragionamento sulle tasse di successione non è vietato, ma farlo in questo momento, non inserito in una proposta di politica economica, per di più un solo annuncio, senza pratica attuazione, è solo fare confusione, per di più con intenzioni di puro sabotaggio politico.

Bella stangata nei denti a Letta e al PD che pensano di dettare la linea al Governo in virtù di un primato derivante non si sa bene da cosa.

prima si renderanno conto che si tratta di un governo di coalizione e che il PD, da solo, non detta un bel niente, ma deve presentarsi a Draghi col cappello in mano come gli altri, meglio sarà.

Paghiamo tasse dirette ed indirette su tutto. L’IVA, già di per sé ad un’aliquota vergognosa, arrivano a farcela pagare perfino su altre tasse (accise). Il canone rai per la propaganda di stato. Ed anche di stato confinante (vaticano) E le paghiamo per mantenere le veline di berlusconi, i giovani meravigliosi di casaleggio, le motovedette cannoneggiatrici di salvini, le tombe faraoniche del padre pio contiano, la lussuria pedofila dei confinanti vaticani, i banchi a rotelle dei governi del debito, gli spread a colazione, le buonuscite ai benetton fatte passare per cacciate, i salvantaggi bancari trasversali, i pm che imbastiscono processi solo per far lavorare gli amici avvocati, spesso a gratuito patrocinio. Direi che sarebbe prima il caso di ridurre gli sprechi, che non sono solo il taglio di facciata di po’ di parlamentari, ma tutte le voci di cui sopra. Poi verrebbe anche più voglia di pagarle le tasse…

Una cavolata dietro l’altra. Non sanno piu’ cosa inventarsi per suscitare contrarieta’ tra gli elettori. Ma questi qui, li ascoltano gli iscritti, li consultano? Non sono questi i bisogni.

