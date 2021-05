Spinta di Draghi, Bruxelles riapre il dossier migranti.SPERIAMO CHE SIA LA VOLTA BUONA.

Spinta di Draghi, Bruxelles riapre il dossier migranti.Summit lunedì: sul tavolo redistribuzione e soldi per fermare i flussi, come chiede Tunisi a Lamorgese

Mettere in agenda questo tema sotto la minaccia di arrivi massicci non é una buona tattica per un accordo. L’opposizione farà “melina” fino all’autunno contando che, passato il momento critico,l’Italia non solleverà più il problema. Abbiamo già visto le riunioni su Dublino III nel 2018, l’accordo di Malta del 2019 . Ogni volta si imbastiva una discussione, che necessitava approfondimenti, e intanto il momento critico passava! Speriamo che questa volta non sia l’ennesimo vertice inutile. Ma con la decisione da prendere all’unanimità e con i ricollocamenti su base volontaria non c’è da essere ottimisti

MA: I media italiani continuano a propagare la menzogna secondo la quale i primi della classe tedeschi ed i loro servitori francesi “si faranno carico dei migranti”. Non spiegano ovviamente che si riferiscono ai soli veri rifugiati, ossia lo zerovirgolaqualcosa di coloro i quali sbarcano in Italia. Il resto per essi sono clandesitni, e per le stesse regole europee l’unica cosa cui hanno diritto è un sollecito rimpatrio. Tedeschi e francesi oramai da anni presidiano i passi alpini, questi ultimi addirittura fanno veloci incursioni in territorio italiano per ricacciare qui da noi gli africani eventualmente filtrati in Francia.Se poi l’Italia decide per “motivi umanitari” di tenerli uguale, affari nostri, D ed F se ne fregano. Per inciso il tanto sbandierato ecobonus muove 1,6 miliardi, il fenomeno “accoglienza diffusa” 5+miliardi per annum. Salvatore Buzzi: “i migranti rendono più della droga”.”….che metta nel conto anche “un intervento economico” dei paesi interessati e dell’Ue “nel suo complesso” per scoraggiare i flussi dall’Africa….”.

Leggo con molto piacere che anche il governo italiano si mette in una direzione almeno condivisibile.Adesso però ci vorrebbe qualche “accogliente” o , meglio ancora, qualche “umanitario” che sostenesse che lo scopo del “intervento economico” è l’acquisto di barchini e barconi nuovi così da ridurre il rischio di naufragi

Spinta di Draghi, Bruxelles riapre il dossier migranti.SPERIAMO CHE SIA LA VOLTA BUONA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo