La destra che vince ed è gia morente.Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, partiti con soli leader ma senza classe dirigente. Andranno di nuovo al potere, ma così sono destinati all’estinzione. Mattia Feltri Direttore HuffPost

Fra le geometriche stravaganze dei nostri tempi, c’è che la sinistra unita al governo va divisa alla conquista delle città, e la destra divisa dal governo nella città ci va unita. O meglio, ci andrebbe, se trovasse i candidati: questione abbondantemente raccontata. Dicono di no Gabriele Albertini per Milano e Guido Bertolaso per Roma, due vecchie glorie di quell’altro centrodestra che si chiamava così perché il Sole della coalizione era Silvio Berlusconi e i partiti di trincea, Lega e Msi (poi An), erano i satelliti. Adesso i satelliti si disputano la nuova leadership, sempre di trincea in trincea, e Berlusconi ha energie residue per affrontare gli acciacchi, e il suo partito, cui non ha lasciato alcuna eredità oltre sé stesso – niente struttura, niente classe dirigente, al di là di qualche lupo solitario alla Renato Brunetta – non gode di salute migliore: che Forza Italia non avrebbe avuto futuro oltre il fondatore è uno dei pronostici più antichi e più scontati.

MA: Il problema è un altro che quando in un paese la classe politica, si deve affidare a dei tecnici, per sperare di sopravvivere a se stessa ed ai danni che ha arrecato allo stesso paese, cosa possiamo sperare di concludere….come si fa a pensare di avere come guida e rappresentante un Salvini o un Berlusconi. la Meloni anche se migliore dei predetti non la prendo neppure in considerazione. Vuol dire che chi li vota si ritiene peggiore di loro. chissà cosa ne pensa Einaudi ? Beninteso non è che dall’altra parte stiano meglio.

CARO FELTRI: IO DIREI SAREBBE ORA L’ESTINZIONE,E IL WWUF NON CERCHI SI SALVARLI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo