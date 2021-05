Giorgia Meloni inaugura un nuovo genere: la presentazione del libro a sua insaputa. Ma non appare in nessun modo credibile. C’è una circolare firmata dal dirigente scolastico dell’Istituto tecnico “Antonio Maria Jaci” di Messina inviata alle famiglie, agli alunni e a tutto il personale scolastico dove viene descritta in maniera dettagliata la presentazione del libro “Io sono Giorgia”, classificata come evento formativo con obbligo di frequenza secondo quanto scrive la preside. Davvero Meloni vuol far credere che nessuno nel suo partito ne sapesse nulla?

Il ministro della Scuola Bianchi attivi subito gli uffici del ministero per fare chiarezza e prendere i dovuti provvedimenti per una vicenda gravissima e senza precedenti.

Un atto inconcepibile e vergognoso .. ma quello che più fa ribrezzo è che l’artefice di tutto nega persino l’evidenza .. mi auguro vengano presi severi provvedimenti per la dirigente , che aveva previsto pene per gli studenti che non avessero presenziato a quella “farsa” ..Sarà opera di una dirigente illuminata,o meglio fulminata sulla strada di Predappio…

Mi ricorda qualcosa di quasi 100 anni fa…. Le radici sono radici! Sarà opera di una dirigente illuminata,o meglio fulminata sulla strada di Predappio… ultima modifica: da

