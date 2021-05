CE NE LIBERIAMOOO ! PD E 5 STELLE PENSANO A DI MAIO SINDACO DI NAPOLI? NAPOLETANI UN INBOCCA AL LUPO E GRAZIE PER LA LIBERAZIONE.

Luigi Di Maio, addio Farnesina? Ipotesi rimpasto di governo: indiscrezione pesantissima da M5s e Pd.

Addio alla Farnesina? C’è anche il nome di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri sia nel governo Conte 2 sia in quello in carica guidato da Mario Draghi, sul tavolo dei candidati per la poltrona di sindaco di Napoli. Partita complicatissima, come spiega il Corriere della Sera che ne dà notizia, perché non riguarda solo il Movimento 5 Stelle ma pure Pd e LeU, alla ricerca di una quadra e un accordo comune, e soprattutto non riguarda solo il Comune partenopeo ma anche le altre grandi città chiamate al voto nel 2021, Roma, Milano e Torino in testa.

La verità è che la coalizione di centrosinistra che in un modo o nell’altro governa il Paese dal settembre 2019, a livello amministrativo e locale è inesistente. Spesso M5s e Pd si fanno la guerra dove governa l’uno o l’altro partito: basta osservare quanto accade nella Capitale con la sindaca ricandidata Virginia Raggi o a Torino, con quella uscente Chiara Appendino che ha già però chiarito come non ci sarà un candidato comune grillo-dem. Insomma, i due alleati si faranno la guerra al primo turno, nella speranza di rimettere insieme i cocci al ballottaggio. Fatto peraltro non scontato dove l’aria è particolarmente “inquinata” (vedasi Roma).

A Napoli però il fatto che il sindaco uscente sia Luigi De Magistris (che si candiderà governatore della Calabria), quindi un “nemico comune”, facilita i piani. Serve un nome pesante da contrapporre al centrodestra. Il presidente della Camera Roberto Fico è da mesi il grande favorito per la candidatura, ma ora spunta il suo ex capo di partito, sebbene Enrico Letta e democratici preferirebbero puntare sull’ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi. Di fronte alle reticenze di quest’ultimo sarebbe aumentato nelle ultime ore il pressing pentastellato su Di Maio, nativo di Pomigliano d’Arco e studente a Napoli. Resta forte però la carta Fico: “Ieri – suggerisce il Corsera -, poco prima dell’inaugurazione della Biennale di Architettura a Venezia, il ministro Dario Franceschini e Fico hanno avuto un colloquio di circa 40 minuti. E il tema delle amministrative è stato argomento del faccia a faccia”. Di certo, un’eventuale elezione di Di Maio aprirebbe a un succoso rimpasto di governo con effetto domino non solo per la poltronissima degli Esteri.

CE NE LIBERIAMOOO ! PD E 5 STELLE PENSANO A DI MAIO SINDACO DI NAPOLI? NAPOLETANI UN INBOCCA AL LUPO E GRAZIE PER LA LIBERAZIONE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo