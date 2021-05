Fisco, Letta non molla: “Assurdo finanziare dote per i giovani con il Recovery, meglio la tassa di successione” Il segretario del Pd torna alla carica dopo la sua proposta per i 18enni: “Così quel debito domani lo pagheranno gli stessi ragazzi di oggi”. Ieri la telefonata con il premier dopo il suo

Con il passare del tempo la decisione di Renzi di esautorare Letta presidente del Consiglio, spregiudicata sul piano dell’amicizia, si sta rivelando sempre più che corretta sotto il piano politico …… Il miglior giudizio su Letta può essere uno come noi, cioè uno come tanti ….troppo poco per guidare il PD

CON I RAGIONAMENTI DI QUESTI POLITICI.Non diventeremo una nazione moderna ed unita fintanto che i residui di una mai passata stagione politica continueranno a seminare l’odio sociale. Sproloquiando contro la proprietà privata, il padrone, i ricchi, il denaro, il mercato, il capitalismo becero e vampiro.

Letta non fa altro che mostrare bandierine. Non si sa quale sarebbe il gettito non si capisce perché debba essere di scopo non si sogna di inserirla in una riforma globale del prelievo fiscale di cui l’Italia ha urgente bisogno. In poche parole, messa così non è una cosa seria. È solo un dispettuccio a Draghi. Come se ce ne fosse bisogno

Proviamo a ragionare:- tassa sull’eredità, quindi su beni “visibili”, dichiarati; cosa c’entra in questo discorso la pur disastrosa evasione fiscale ?- su tali beni, per ogni 100 euri di valore ne sono stati già pagati quasi altrettanti allo Stato (es. per costruire una casa, di 200 euri di paga al muratore ne arrivano 100, di 200 euri di materiale 60 vanno in iva, …);- soglia di 1 milione di euri? Una famiglia con casa di proprietà, casa in campagna e rudere con terreno ormai incoltivato proveniente dal nonno già si avvicina a tal tetto;- “dote per i giovani” ; con quali criteri : situazione disagiata, aiuto allo studio, ricerca di lavoro, .. ? rifacciamo le elargizioni per comprarsi la bicicletta, o seguiamo le orme dell’ipocrita e disastroso RdC ?Ribadisco: sull’evasione massima lotta, ma anche sugli sprechi guerra assoluta.

Grazie per la pazienza.

Magari avessi a che fare con una successione milionaria. Gli regalo anche il 2% !! Visto che al contrario non ho “problemi” del genere, mi piacerebbe anche sentire qualcuno che parli oltre che dei giovani anche dei pensionati così detti “normali” di cui faccio parte. Magari riducendo un tantino l’irpef. Sarebbe gradito assai…….Ma forse siamo considerati un categoria di privilegiati , se non di egoisti, come a suo tempo ci ha definiti l’ex premier Conte , dato che non avevamo fatto salti mortali dalla gioia alla notizia dell’ennesimo blocco della rivalutazione delle nostre “laute” pensioni.

