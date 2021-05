IL BRADIPO TRAVESTITO DA GORILLA.

Se il PD avesse una vera scuola di formazione politica per i giovani dovrebbe aprire subito una sezione speciale per fuoricorso come Enrico Letta. Materia principale “bada come parli”.

Il redivivo è visibilmente ossessionato dall’ansia di smentire la sua immagine di bradipo e mettersi in pari con l’andazzo comunicativo corrente, che vorrebbe i leader trasformati in influencer.

Ma alla propria natura non si comanda, e se la sua è quella del simpatico scimmiotto pigro non si può trasformare in gorilla, magari immaginandosi un Fedez.

Così, come il più famoso imprenditore musicale, che volendo promuovere il DL Zan ha, invece, intasato i media sulla censura RAI, Letta esce a giorni alterni lanciando obbiettivi mirabolanti che finiscono, regolarmente, da un’altra parte e nel nulla.

La parte del duro risoluto non gli riesce proprio, ed emerge quella del pasticcione che, come unico risultato, sposta l’attenzione dei media lontano dal problema che vorrebbe porre.

Fallito il target femminile, il finto sterminatore di testosterone ripiega con la stessa baldanza su quello giovanile. Hai visto mai che stavolta funzioni?

Abbiamo un problema, enorme e strutturale, di occupazione giovanile e femminile in particolare, di ascensore sociale bloccato, di mancata equità fiscale? Il redivivo si scuote, apre un occhio, straparla demagogicamente e ora i gonzi discutono tutti sull’egoismo e l’ingenerosità dei ricchi, invece che dei prossimi, faticosi, provvedimenti strutturali su quei temi, contenuti nel PNRR e nella prossima riforma fiscale.

Tutta robetta sulla quale i “fessi”, compresi i suoi, stanno buttando il sangue nelle commissioni parlamentari.

Modello Fedez con una visione corta e ultracentenaria.

Inutile spiegare l’inutilità sostanziale della sua proposta sulla tassa di successione che, invece di profittare di un momento di opportunità risolutive come questo, non risolve nulla di strutturale. Anzi estende il diffondersi della cultura assistenziale tra i giovani e un clima di incertezza e sfiducia nel futuro tra i ceti medi produttivi.

Mi limito a riportare le parole di Landini a commento di Letta: “abbiamo presentato al Governo una nostra proposta di riforma complessiva di tutto il sistema fiscale, è venuto il momento di discutere non di singoli pezzettini, ma di una riforma di tutto il sistema, mantenendo la progressività. Draghi ha ragione a dire che non bisogna intervenire su singole parti. La questione fiscale non è solo un tema di giustizia, per fare pagare chi piu’ ha, ma riguarda un nuovo patto sociale, e’ un punto decisivo. A livello europeo e mondiale ad esempio si discute di come tassare le grandi multinazionali”.

Sottoscrivo. Daranno del neoliberista anche a lui?

Non c’è cosa più penosa che lo spettacolo che dà di sé un attore ipodotato, che forzando la sua natura di bradipo si ostina a fare la parte del gorilla.

Ma questo è il Paese dove i fuoricorso vengono scambiati per fuoriclasse. E viceversa.

IL BRADIPO TRAVESTITO DA GORILLA.

