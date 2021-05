La storia che emerge è clamorosa. Non avevamo un Recovery Plan nè un piano vaccinale. Ci avrebbero portato al disastro economico e sanitario

Non avevamo dubbi che non stessero facendo nulla e solo proclami.Vergogna!! W il governo Draghi.

E pensare che c’e gente che ancora rimpiange Conte . Vedi ( Gruber , Travaglio, Scanzi, Padellaro , Lerner, Telese, Floris, Formigli, Fazio, Ranucci ).

È stato bravo Renzi a fare cadere il governo Conti, componenti erano lo zero assoluto!!! Presidente Draghi grazie per il lavoro che sta facendo per il popolo Italiano. Grazie Matteo Renzi per aver fatto possibile l’arrivo del nuovo governo .Grazie Presidente Draghi. Grazie Senatore Renzi

