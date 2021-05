Mattarella: o si sta contro la mafia o si è complici.Nel 29esimo anniversario della strage di Capaci. “La mafia esiste, non è stata ancora definitivamente sconfitta”

Il testamento di Giovanni Falcone.Negli ultimi discorsi il magistrato spiegava che il ruolo del pm era da cambiare. Aprendo alla separazione delle carriere. L’ultimo, inquietante, biglietto

Grandi persone Falcone e Borsellino, martiri come tutte le vittime di mafia, mi auguro che la loro morte sia servita a qualcosa. Purtroppo, a parte il ricordo che ogni anno si perpetua con le varie manifestazioni nel loro ricordo non vedo grandi cambiamenti. Ma viene fatta una guerra vera a questo mostro che è presente in tutto il mondo? e chi ha ordinato la loro morte, siamo sicuri che non brinda ancora, perchè sono certi che non verranno mai sconfitti?

“Non c’è stato uomo in Italia che ha accumulato nella sua vita più sconfitte di Falcone. E’ stato sempre “trombatissimo”. Bocciato come consigliere istruttore. Bocciato come procuratore di Palermo. Bocciato come candidato al Csm, e sarebbe stato bocciato anche come procuratore nazionale antimafia, se non fosse stato ucciso. Dieci anni fa, per dar conto delle sue sconfitte, Mario Pirani dovette ricorrere a un personaggio letterario, l’Aureliano Buendìa di Cent’anni di solitudine che dette trentadue battaglie e le perdette tutte: ancora oggi, non c’è similitudine migliore. Eppure, nonostante le ripetute “trombature”, ogni anno si celebra l’esistenza di Giovanni come fosse stata premiata da pubblici riconoscimenti o apprezzata nella sua eccellenza. Un altro paradosso. Non c’è stato uomo la cui fiducia e amicizia è stata tradita con più determinazione e malignità. Eppure le cattedrali e i convegni, anno dopo anno, sono sempre affollati di “amici” che magari, con Falcone vivo, sono stati i burattinai o i burattini di qualche indegna campagna di calunnie e insinuazioni che lo ha colpito”. [ Ilda Boccassini, La repubblica, 21-5-2002]

la mafia è nello stato e nella magistratura marcia ormai….Per favore risparmiateci il solito ipocrita sermone !

