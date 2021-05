Questo potrebbe essere un momento di cambiamento importante e tu sei la persona giusta per realizzarlo. Brava Isabella!!!

Isabella Conti

Care ragazze, madri, sorelle, figlie, nella nostra vita abbiamo dovuto affrontare situazioni e siamo state poste davanti a scelte che la maggior parte degli uomini non vivono, non conoscono, in alcuni casi ignorano.

Sapete, e lo so anche io, che per le donne autodeterminarsi comporta il doppio della fatica e dei sacrifici rispetto a un uomo.

Non basta mettersi addosso una mascherina rosa per capire cosa significhino i nostri dolori, le nostre battaglie, le discriminazioni che ogni giorno viviamo. Nella mia professione di Avvocata mi sono occupata di sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù, di violenza contro le donne, di stalking, di aborti clandestini in condizioni inumane, di prevaricazioni e ingiustizie sul posto di lavoro. Ho riso e pianto con donne incredibili, capaci di trasformare il dramma della loro esistenza in riscatto, capaci di affrancarsi dal pregiudizio, dalla meschinità di una società per la quale dietro un uomo c’è la sua autodeterminazione, dietro una donna c’è il suo condizionamento.

La mia candidatura è libera e indipendente, affonda le radici nell’esperienza e nello studio, nella concretezza delle cose fatte: dai nidi gratuiti alla lotta alla cementificazione, dai percorsi virtuosi con i migranti, al piano casa pubblica, dalla riqualificazione dello spazio pubblico e dei parchi, alla fiera del Lavoro, fino alla chiusura (primi in italia) delle sale slot con grande lavoro sulla ludopatia.

Chiedo alle donne e agli uomini di Bologna: valutatemi per quello che ho fatto, per le mie battaglie e le mie vittorie.

Lavoriamo insieme per una città e una politica più equa per tutte e tutti.

Per chi è rimasto indietro, per chi non ce la fa, per chi ha già perso il posto di lavoro e per quelle 40.000 persone che rischiano ora di perderlo.

La Bologna che conosco è una città che osa, una città coraggiosa, una città che è sempre stata avanti sul tema dei diritti e delle opportunità.

È nell’abbraccio di questa città accogliente e coraggiosa che tutte e tutti dobbiamo riconoscerci.

Questo post è l’ennesima conferma e dimostrazione della grande persona che sei. Sempre te stessa con tanta voglia e determinazione. Potresti essere un sindaco e mi auguro che lo diventerai veramente. Bologna è fortunata ad avere te candidata. Forzaaaaaaa!!!!!!!! ISABELLA!! Sei tutte noi!!!!! Sei il futuro x Bologna! sei forte coraggiosa e appassionata, la tua vittoria sarebbe quella di chi da anni cerca di votare a Sinistra con convinzione e speranza, ma che poi non sa mai dove dove rivolgersi. E ora ci sei te! Grazie, perché dopo tanto tempo mi sto di nuovo appassionando, insieme a te e alle tue lotte.Come si fa ad avere anche un solo attimo di esitazione nel prendere la decisione di votare Isabella Conti? Non ci sta solo facendo un riassunto di intenzioni, ci ha dimostrato con i fatti che quello che promette fa ! Forza siamo tutti con te .

Questo potrebbe essere un momento di cambiamento importante e tu sei la persona giusta per realizzarlo. Brava Isabella!!! stai facendo qualcosa di grande, dovremmo tutti sostenerti senza se e senza ma…soprattutto senza dare alcun peso ad una sciocca mascherina rosa, che vorrebbe rappresentare le donne, ma che, invece, proprio perché è rosa, le mortifica.

