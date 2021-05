“Negli ultimi anni hanno violato il mio segreto bancario, la mia vita familiare in giardino, la privacy dei miei viaggi all’estero, le mie telefonate con intercettazioni illegittime. Se mi avessero persino pedinato e registrato sarebbe gravissimo ma non mi preoccupa il contenuto di quella eventuale e illegittima registrazione. Ho chiesto di cambiare Conte perché non lo ritenevo all`altezza. E l’ho detto in tv, sui giornali, in Senato. In privato dicevo le stesse cose.”Matteo Renzi

Non ho mai visto, alla mia veneranda età, un ” accanimento” cosi vergognoso, nel voler distruggere qualcuno. Negli ultimi cinquant’anni , è successo di tutto e anche di peggio ma, l’ossessione MEDIATICA di oggi, è seriamente preoccupante. La definirei: STALKING mediatico,credo che il PD abbia gli incubi sui Matteo fra Salvini e Renzi non so chi odiano di più.

Avanti con entusiasmo Matteo! Non credo che ti arrenderai proprio ora che sta per venire a galla la verità. Il tempo è galantuomo e non tradirà neanche stavolta. La classe dirigente attuale è talmente bassa di livello politico che non sopporta livelli superiori ai suoi, per cui appena ti sei affacciato hanno avuto paura che tirassi su uomini e politiche al di sopra….. Per questo ti combattono…con questi sistemi, un parlamentare importante che succede co tanta schifezza; figurarsi un comune cittadino.. spero che si faccia chiarezza e si riprenda fiducia di questi poteri tra cui il giornalismo ( In decadenza di qualità) che talvolta mostrano tanta debolezza..trasmettendo solo L’odio. È il modus operandi dei disonesti e degli incapaci. Se non riescono a vincere con merito, perché in questo caso incapaci di fare politica, tentano di vincere un modo disonesto.

Non é affatto bello essere pedinati ma si sa che quando si. É bravi si rischia anche questo usano tutto per demolire le persone ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo