Ora aboliamo quel sussidio sfascia conti.Mi auguro che alle prossime elezioni spariscono sti mailavorato un ora incompetenti anno fatto più danni della grandine

Si legge che alberghi, ristoranti e società di servizi in cerca di stagionali non ne trovano poichè c’è da lavorare anche nei festivi e preferiscono stare a casa col RdC. Il Procuratore generale della Corte dei Conti, Fausta Di GRAZIA, ha definito il RdC un fallimento, poiché solo il 2% di coloro che lo ricevono, ha trovato un rapporto di lavoro attraverso i centri per l’impiego gestiti dai 2000 Navigator.(grillini?) seduti dietro ad un PC. Tutto questo è valso ai 5 Stelle l’elezione di 339 Parlamentari ,che con l’aiuto di Conte hanno dato vita alla più grande demagogia politica della Repubblica italiana , da destra a sinistra , da sinistra al centro e a destra di nuovo. Quello del M5S è solo qualunquismo e opportunismo di sfaccendati incompetenti .

Ora aboliamo quel sussidio sfascia conti.

Quando il grillismo – oggi agonizzante – sarà definitivamente imploso, dovremo fare i conti con il suo lascito. E saranno, innanzitutto, conti economici. A partire dal reddito di cittadinanza: la misura simbolo del Movimento 5 Stelle, la promessa elettorale che gli ha permesso di trionfare alle elezioni del 2018. Ma, soprattutto, un provvedimento costosissimo (26 miliardi di euro previsti in tre anni) che rischia di essere un danno permanente per le malandate casse dello Stato. Chi si assumerà la briga di eliminare uno strumento utilizzato da più di un milione di famiglie e dunque da qualche milione di elettori? Le storture del sistema sono ormai evidenti a tutti – compresi i pentastellati più illuminati – ma il reddito è una bomba sociale che rischia di esplodere in mano a chiunque cerchi di disinnescarla. Al di là del peso economico del provvedimento, c’è il suo portato «morale». Perché il reddito è anche la cattiva lezione di uno Stato ultra assistenzialista che paga i propri cittadini per non fare nulla. Con il risultato che i percettori del reddito si inseriscono più difficilmente nel mercato del lavoro e, se lo fanno, in molti casi cercano di farlo in modo irregolare, per non perdere il prezioso emolumento. Lo raccontano le cronache quotidiane di tutti quegli imprenditori che faticano a trovare lavoratori stagionali che accettino un contratto in «chiaro».

Ed è inevitabile che tra le pieghe di una burocrazia antiquata e farraginosa si infilino i furbetti. Non è l’eccezione ma la regola. I 177 migranti con l’assegno «abusivo» sono solo gli ultimi di una sterminata serie. Lo dimostrano i numeri: dal 2019 a oggi sono più di quattrocentomila le famiglie che lo percepivano senza rientrare nei parametri della legge, una su tre. In cima a questa lunga lista ci sono i casi più clamorosi, quelli che vi abbiamo sempre raccontato dalle colonne di questo giornale e che hanno destato più clamore: assassini, terroristi, mafiosi e delinquenti comuni ai quali, per errore, era finita in tasca la mitologica carta di credito inventata dal governo Conte. Ecco, ora, dopo due anni di sperperi e di scandali è giunto il momento di porre fine – o almeno rivedere – il costoso esperimento grillino. Coraggio.

Ora aboliamo quel sussidio sfascia conti.Mi auguro che alle prossime elezioni spariscono sti mailavorato un ora incompetenti anno fatto più danni della grandine

