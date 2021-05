L’Annunziata proprio perché minacciata non doveva leggere la lettera ricevuta. Non vorrei pensar male .Con la sceneggiata del pizzino abbiamo capito che il diritto di replica Rai 3 lo da a chi gli pare. Miserabili imbroglioni. Senza dignità ne’ L’Annunziata, ne’ tantomeno Conte! Veramente uno schifo la RAI e in particolare la RAI 3

Domenica nella trasmissione che va in onda la domenica su RAI 3,Mezz’ora in +, la conduttrice, Lucia Annunziata, ha letto una lettera dell’ex PdC Conte1e2, quasi3 che la minacciava di adire a vie legali contro la giornalista qualora non avesse letto il suo comunicato.

Sempre della serie “in nome della legge”? Quindi la RAI3 è non solo al servizio dei 5stelle ma addirittura sotto ricatto di Conte?

Conte si arroga il diritto di replica in diretta e sotto minaccia di adire vie legali, mentre Ranucci con Report ha diritto a far pedinare, registrare e mandare in onda un incontro tra un senatore e un dirigente dei servizi segreti per montare teorie complottistiche e tutti zitti e buoni?

Anni fa qualcuno propose di trasformare il servizio pubblico della RAI, mi sa che i 5stelle lo abbiano già fatto trasformandolo in rete televisiva a proprio uso e consumo. Spero che gli altri partiti si sveglino e il governo ponga fine a questa schifezza.

Ovviamente giornalisti tutti zitti e muti, e poi e' Renzi che attenta alla libertà di stampa. Ma quanto fate pena..

