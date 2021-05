Recovery, vertice di governo sulla governance: a Draghi la guida della cabina di regia

“Draghi è un protagonista di primo piano della politica italiana almeno dal 2006: Governatore di Bankitalia, leader della Banca centrale europea. Che sia a Chigi o in altri palazzi io credo molto nel protagonismo politico di Draghi. Viene considerato un tecnico ma ha una sensibilità politica che molti presunti politici sognerebbero di avere.”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla guida di una cabina di regia “a geometrie variabili” che di volta in volta, a seconda dei progetti in discussione, terrà dentro i ministri competenti per materia e i presidenti delle Regioni, in caso di specifiche necessità territoriali.

E’ questa la struttura che dovrà seguire la messa a terra del Pnrr, il piano nazionale per l’impiego degli oltre 200 miliardi del Recovery fund europeo. A tenere le fila del discorso con Bruxelles ci penserà il Tesoro, al quale spetta anche il compito del monitoraggio finanziario.

Pnrr, il governo Draghi accelera: cinquantatre provvedimenti per attuare il Recovery plan italiano

Ed è questa la formula che, secondo quanto filtrato, è stata illistrata nel corso della riunione dei capi delegazioni con il premier, e che sarà tradotta in un decreto legge nei prossimi giorni. Al vertice di governo di questa mattina a Palazzo Chigi si sono toccati solo i nodi riguardanti il governo del Pnrr, presenti il premier e i ministri rappresentanti della maggioranza. A quanto si apprende, nel corso dell’incontro sarebbe stata ribadita la volontà di portare il tema in Consiglio dei ministri questa settimana, approvando il decreto che conterrà anche le misure per il reclutamento del personale necessario all’attuazione del Pnrr. Nessun riferimento invece agli appalti del decreto semplificazioni e al tema dei licenziamenti.

L’accordo della maggioranza e lo schema a tre livelli

Dalla riunione è emerso un “sostanziale accordo” sullo schema di governance. Nel decreto legge, che arriverà in Cdm entro la fine della settimana, si confermano i tre livelli distinti: quello politico, con cabina di regia a Palazzo Chigi e direzione generale al Mef; quello di dialogo sociale, attraverso un tavolo permanente con parti sociali ed enti territoriali; un livello tecnico, con una segreteria tecnica presso la presidenza del Consiglio.

Nel primo dei tre livelli, a Palazzo Chigi ci sarà la cabina di regia con la presidenza in capo al premier e l’allargamento a rotazione a ministri e i sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate. La cabina di regia – spiegano fonti di governo – esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del Pnrr. Presso il ministero dell’Economia verrà invece istituita una direzione generale che seguirà l’attuazione del piano con particolare riferimento all’andamento finanziario.

Per gli altri due aspetti si prevede l’istituzione di un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con il coinvolgimento delle parti sociali e degli enti territoriali. E, a livello tecnico, l’istituzione di una segreteria presso la presidenza del Consiglio dei ministri con compiti di supporto verso la cabina di regia e verso il tavolo permanente.

Recovery, vertice di governo sulla governance: a Draghi la guida della cabina di regia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo