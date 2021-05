Dario Nardella: “Caro Enrico, semplificare non è sinonimo di corruzione”

Alla vigilia dell’incontro con Letta, chiede un codice degli appalti con regole semplici e trasparenti. “Giusto il massimo ribasso, si possono migliorare le verifiche”

Semplificare NON è delegificare.

Nardella vuole appalti più semplici? Bene: capitolato, importo d’asta e data di consegna. E chi non li rispetta salta.

Niente adeguamenti in corso d’opera che moltiplicano anche per cento l’originario importo e rallentano di decenni il completamento dell’opera.

Più semplice di così…

P.S.: gli appalti si fanno in ogni angolo del pianeta Terra. Non c’è da inventare nulla: basta scegliere il miglior sistema e fare un bel copia e incolla.

Anziché il consueto apparecchia e mangia. Peccato che i progetti siano spesso incompleti nei dettagli.Giusto! quanti capitolati informatici descrivono per esempio l’hardware con dovizia di particolari (unica cosa che il cuggino progettista magari è in grado di fare) e riservano al software che magari è il 90% dell’importo poche righe. Non conosco altri settori, ma immagino non sia molto diverso. Mentra:Nei paesi normali, progettista ed esecutore dell’opera prestano a favore del committente pressoche identiche garanzie fidejussorie a copertura dei rischi derivanti da loro errori. In Italia invece un’impresa che vince l’appalto di una scuola, ha l’onere di far rifare i calcoli delle strutture ad altro professionista abilitato, ossia iscritto all’ordine professionale di origine medievale, prima di inziare a costruire….

BRAVO NARDELLA.Semplificare NON è delegificare.

